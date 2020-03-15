汪明荃呻一個口罩用兩日

【明報專訊】汪明荃（阿姐）昨日為慈善節目《星光熠熠耀保良》直播準備，阿姐早前購入口罩作慈善用途，派發給醫療團隊、八和及寺廟，她表示最近亦經常到街市和超市，留意抗疫用品存貨行情。

阿姐說：「見抗疫用品有存貨，但醫護人員用的口罩就較困難，無辦法，我不是要鬥多，而是每個人都要用自己方法去購買，手頭上口罩存貨只夠今個月用，有時一個口罩用兩日，所以決定減少出街。」

問老公羅家英是否同樣減少出街？她透露家英哥身在吉隆坡拍劇，當地暫時算安全，預計下月中返港。回港是否需隔離？她說：「都無辦法！唯有做好清潔和消毒。」

天堂鳥擔心C朗中招

組合BOP（天堂鳥）3子表示在節目中會聯同狄以達及前As One成員陳嘉茵以男團姿態演出，故陳嘉茵特別剪了短髮配合。他們說：「陳嘉茵的頭髮剪得比我們更短，驟眼看很男仔，幸大家都識跳舞，今次唱草蜢的歌，都是排了幾個鐘。」他們表示疫情影響工作，擔心粉絲流失，故會玩直播與粉絲互動，而最擔心是偶像基斯坦奴朗拿度（C朗）的球隊有隊員確診，所以經常搜尋對方消息，還想於社交平台私訊問候對方。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com