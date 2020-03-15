疫情下取消見面會照赴大馬 周柏豪閉門宣傳 隔空向粉絲致歉

【明報專訊】周柏豪與吳若希將於下月25日在馬來西亞雲頂舉行《周柏豪×吳若希馬來西亞演唱會》，原本昨日白色情人節，周柏豪到當地出席記者會及造勢活動，跟粉絲見面共度。不過前日主辦單位宣布為配合當地衛生部發出的通告，決定取消活動，周柏豪為此在社交網跟粉絲道歉。不過他仍依照行程前往馬來西亞進行閉門活動，記者會約10多人參與，周柏豪隔着Mon跟粉絲見面。至於下月演唱會，主辦單位表示即使未能如期舉行，亦會盡力爭取延期而不取消。

周柏豪前日轉發取消馬來西亞活動的通告時，連說多次抱歉。雖然有粉絲留言稱不應在活動舉行前一天才通知，但之後已刪除留言，明白主辦單位是迫於無奈作出的「突然」決定。

周柏豪表示明白粉絲期待已久，難免會有失望的心情，他的心情也跟粉絲一樣，感到心痛。昨日他按照行程往當地出席活動，但與主辦單位商討後，顧及粉絲安全，不作公開開放，他感遺憾。閉門記者會約10多人參與，周柏豪除拍片隔住個Mon與粉絲見面外，其他時間都戴上口罩，做足防疫措施。

「我們一定會再見」

對於今次與粉絲的白情色情人節約會泡湯，周柏豪難過說：「期待這一次宣傳活動很久，無奈受疫情影響，為大家的安全和健康着想，唯有忍痛取消活動，幸好歌迷十分體諒我和大會的決定。其實由收到衛生署的通知，到決定公布取消活動，只是數小時內的事情，明白有歌迷因為由不同地方前來，活動取消令他們行程大失預算，所以好想跟他們說聲抱歉，希望在未來能夠以好作品和演出來報答所有歌迷朋友。發生這樣的事，實在很遺憾和失望，但我們一定會再見，再次的抱歉。」

爭取不取消演唱會

下月25日能否如期舉行演唱會仍未落實，周柏豪和經理人公司及主辦單位表示，將密切注意當地衛生部的指引，即使無法如期舉行，也會盡力爭取延期而不取消。

娛樂組

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