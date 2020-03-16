雙方父母海外視像見證 莊思敏在港家中簽字成婚

【明報專訊】現年39歲的莊思敏與台灣商人楊秉逸（Brian）昨日註冊結婚，榮升楊太。由於受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，雙方父母都未能來港，他們在家中進行簽字儀式時，家長們透過電話視像見證，莊思敏感覺很有趣，氣氛歡樂。莊思敏與Brian宣讀誓辭許下愛的承諾，之後在親友面前三度甜蜜咀嘴。莊思敏曾否認奉子成婚，婚禮視頻中，見Brian不時摸太太腹部，她解釋沒有意思，老公只是取笑她肥。

娛樂組

莊思敏去年9月公開與台灣商人Brian的戀情，拍拖未夠一年已認定對方，上月被發現入紙申請排期註冊結婚，當時莊思敏表示Brian數月前在泰國布吉旅行時求婚，婚期定於3月中。不過因疫情肆虐，他們不會大排筵席，在家中簡單簽字。

昨日是一對新人的結婚大日子，莊思敏分別穿上兩套白色婚紗，穿露腰婚紗的她在泳池旁與Brian影相，簽字時則穿上另一套性感低胸的婚紗。婚禮於莊思敏的家中進行，莊思敏兩個妹妹莊思明及莊思華、楊明等出席，雙方家長分別透過電話視像見證，莊媽媽一度搞笑叫女兒用個魚網網住老公，但要讓對方透透氣，引得全場大笑。

忘記交換婚戒

Brian與莊思敏分別以國語及廣東話宣讀誓辭，Brian完成儀式後大叫「好熱」，要拎紙巾抹汗，被好友取笑一早說過要準備紙巾。兩人還烏龍忘記交換婚戒，Brian搞笑問現場好友︰「點開始呀？點開始呀？」戴上戒指後，一對新人在律師提醒下咀嘴，Brian隨即親吻老婆，場面溫馨。莊思敏之後走出屋外拋花球，莊思明接到花球，與男友楊明甜蜜笑不停。

被老公摸腹部

莊思敏晚上將整個結婚過程上載至社交網，留言︰「感謝大家的祝福，視像觀禮，恭喜Lisa接到花球。」莊思敏接受《明報》訪問，說因疫情影響，雙方家長未能來港，所以透過視像直播，氣氛比較輕鬆，這個方式頗有趣及開心。正式成為楊太，她說未有任何改變，她會繼續工作及拍劇，亦因疫情關係未能去台灣，跟之前差不多。視頻中見Brian不時摸她的肚皮，她說沒有意思，只是老公取笑她肥。

莊思明接到花球，她說大家都想她接到，姐姐特別拋給她。至於與楊明的婚事，她稱兩人有共識，現在事業為重；楊明亦表示不會有壓力，會照着彼此的步伐進行，目前要努力掙錢。

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