林家棟怕被隔離延期赴大馬配音

【明報專訊】林家棟、白只和Binpin Karma前晚在尖沙嘴美麗都大廈內通宵為新戲《手捲煙》開工，家棟在戲中的家居主景在美麗都大廈，因此會在該處拍攝個多星期。

大廈有那麼多人出入，且很多人不戴口罩，會否擔心有感染風險？他說導演很好，租了多個單位，讓不需要埋位的演員休息，在同一單位開工的工作人員均戴上口罩、量體溫和不停用搓手液搓手，搓到手也爛。

說到與沒戴口罩的人同𨋢也有危險？他說：「大廈有10幾部𨋢，我沒遇過同𨋢有人沒戴口罩，而且我們一日只搭兩次𨋢，開工和收工，都很安全。回家就大洗，由頭洗到落腳。」

疫情持續，有否考慮過暫停或延期拍攝？家棟表示該片要在年中或年底前交貨，導演問過保險公司，對方表示只要做足安全措施仍會受理，他說：「怎樣為之安全？拍戲一定人多，又要在街上和不同地方取景，沒百分百安全，最重要做足安全措施和保險受理。」

馮寶寶體諒

家棟原本日內赴馬來西亞，為監製新片《殺出個黃昏》約了馮寶寶配音，以及拍製作花絮，但現在疫情嚴峻，他擔心來回可能要被隔離28天，所以待該片殺青才去，幸得寶寶姐體諒。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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