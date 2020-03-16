安心事件近一年 蘇永康：低調不是壞事 許志安出關派飯捐口罩

【明報專訊】去年4月16日，許志安與黃心穎爆出車廂偷情事件，下月便滿1年；自當日道歉記者會後，許志安（安仔）一直停工閉關，鮮有露面，為犯錯承擔責任。近日新型冠狀病毒肺炎疫情下，他低調出動，與好友蘇永康參與慈善機構的派飯及口罩活動，並捐出口罩。蘇永康認為安仔低調不是壞事，這是他的個性，有做就是好事。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

「安心事件」爆出快將1年，黃心穎避走到美國8個月，於去年12月返港，有傳她計劃復出幕前。獲太太鄭秀文（Sammi）原諒的安仔則繼續閉關，去年7月曾低調到紅館支持Sammi的演唱會。日前蘇永康透露，Big Four好友張衛健、梁漢文及安仔分別捐出口罩行善。之後他到慈善機構派飯及口罩給予老人家，有發現戴着帽及口罩的安仔，亦都在場幫手。

蘇永康與謝東閔撞衫

蘇永康前晚演出《星光熠熠耀保良》時說安仔有幫手，但不願意出鏡。安仔為何這麼低調？他說：「低調不是壞事，這是他的個性，有做就是好事，Sammi（鄭秀文）都有做啦！」他指當知道該慈善機構老人院口罩不足，就致電給張衛健、梁漢文、安仔及甘比（陳凱韻）等幫手，立即幫老人院解決了問題。

蘇永康前晚與同場的謝東閔一度撞衫，笑言已第二次和對方撞衫，謝東閔見狀即遷就他換衫免尷尬。

盼兒子別把音樂當終身職業

蘇永康表示難得上電視獻唱，兒子蘇展弘（Jazz）要求前來，故疫情下也安排太太及兒子捧場，兒子還帶私伙玩具結他襯衫，他說：「兒子很喜歡玩樂器，朝早九點就打套玩具鼓，看得出他很喜歡音樂，但陳奕迅及謝霆鋒是過來人都知，子女有天分，喜歡音樂會讓他們學，但我要講清楚給兒子聽，不希望他當是終身職業，先讀飽書，我老竇話齋，音樂是天下間最高尚的興趣，但可能是最低賤的職業。」

連詩雅兩個月無見男友

洪卓立與連詩雅參與演出，前者坦言疫情影響工作，原於內地拍古裝戲，但農曆新年前開了10日工便要停，現階段唯有等消息。他說如果現在拍，應該不連戲，要先做運動減磅。除健身和錄音，他就在家中打機。

連詩雅最近多了時間，做善事幫助別人。她透露已兩個月無見男友徐浩，也沒什麼聯絡，大家各有各忙。她指人有很多事要處理，尤其在疫情時，消毒屋企都要用一日時間。是否怕男友另結新歡？她說對自己很有信心，如果真的這樣就隨緣。

監製何小慧跌傷手送院

疫情下無綫已做足預防工作，避免群眾聚集，只安排保良局工作人員與機構代表作現場觀眾，藝人及歌手用過的咪亦會消毒。前晚節目進行期間發生意外，監製何小慧因「差錯腳」跌傷手，坐在地上不能站起，弄致節目直播途中要救護車送往醫院治理。

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