BTS被點名參加洗手挑戰 粉絲鬧爆譚德塞 阿諾教愛犬洗手宣傳防疫

譚德塞點名阿諾舒華辛力加接受#SafeHands洗手挑戰，他雖然上載了片段到社交網，卻聲稱是教愛犬Cherry洗手，其他人可能也會關注，但他的帖文並未有加上#SafeHands，也沒點名要其他人接受挑戰。

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ）在社交網Twitter發起洗手挑戰（#SafeHands），並點名世界各地名人參與，當中包括來自演藝界的Katy Perry、Lady Gaga、韓國防彈少年團（BTS）和阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger），暫時只有阿諾在個人社交網貼出洗手片段，但他聲稱是教愛犬Cherry洗手，又沒有#SafeHands標籤，BTS的粉絲更留言警告譚德塞別把他們的偶像牽涉入其政治目的。

世衛總幹事譚德塞本月13日在Twitter貼出教人洗手防疫的片段，並發起#SafeHands洗手挑戰，被欽點者需要分享防疫片段及再點名另外3人參加，被譚德塞點名的演藝界人士包括《沙灘拯救隊》印度女星彼欣嘉卓芭拉（Priyanka Chopra）、名模Christy Turlington、阿諾舒華辛力加、樂壇天后Katy Perry和Lady Gaga，以及BTS等，不過被點名的世界各地名人中，以體育界反應較熱烈。

截至昨晚截稿為止，上述歌影視明星，僅見阿諾貼出影片；他留言稱，「我嘗試教Cherry應該怎樣洗手，但我想你們會更留意；安全要緊，洗手，聆聽科學家和專家意見」。Cherry其實是阿諾的愛犬，在片段中一直看着阿諾開水喉，用梘液，洗雙手足20秒再冲水。他又對着Cherry說：「每個人都應洗手至少20秒，我洗了很多次，1天至少50次，不斷洗，所以當我碰你，你就不會得到病毒。」片段最後阿諾抱起Cherry再親親牠的狗嘴。不過他在片段中只加上#COVID9的標籤，也沒提名其他3個人，看來並未有留意到被譚德塞欽點加入#SafeHands挑戰。

至於BTS，成員J-Hope和V上月20日曾拍片教內地粉絲如何防疫，並呼籲大家勤洗手；但BTS暫未回應譚德塞的欽點，他們的粉絲卻率先在世衛總幹事的Twitter留言大罵他腐敗，要求他辭職，聲稱在疫症爆發初期，讓韓國人冒性命危險，指他在當地聲譽很差，別利用BTS達到政治目的；不過也有網民留言叫BTS接受挑戰。

Lady Gaga似乎也未收到譚德塞的信息，她前日在Instagram貼出跟愛犬的合照，並稱正在寓所自我隔離。Gaga表示跟部分科學家和醫生傾談過，認為目前最善意和健康的方式就是自我隔離，也不要參與太多人的活動。她說雖然很想見父母，但如果萬一自己染病怕會傳給他們，所以留在家中最安全。

《蝙蝠俠》《侏羅紀世界3》停工

繼《小魚仙》等準備開鏡的電影宣布煞停後，《吸血新世紀》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的新版《蝙蝠俠》將停工兩周；「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）擔正的《侏羅紀世界3》開鏡不久亦會煞停，至於何時復工，電影公司稱將密切監察情况再決定。集合「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）及《狂野時速：雙雄聯盟》狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的Netflix大製作《Red Notice》，前日亦宣布停拍兩周。狄維更在Instagram貼出於片場跟劇組解釋的片段，據悉雖然停工，但Netflix會照支付這兩星期的薪酬給台前幕後。

周末總票房恐見20年來新低數字

上周五美國有3齣新片開畫，分別是「大隻佬」雲狄素（Vin Diesel）主演的《喋血戰士》（Bloodshot）、驚慄片《獵逃生死戰》（The Hunt），以及《想更認識你》導演歐文兄弟（Andrew and Jon Erwin）的福音新片《I Still Believe》，結果後者以400萬美元稱冠，《喋血戰士》、上周冠軍《1/2的魔法》（Onward）及《獵逃生死戰》依次緊隨其後。不過據估計《1/2的魔法》應可蟬聯第二個周末的票房冠軍。只是受疫情影響，美國部分戲院關門，大型院商亦限制觀衆入場人數，所以業內預計周末總票房數字大約5850萬美元，將成為1998年9月11至13日錄得5680萬美元後，逾20年來的新低數字。