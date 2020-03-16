【開箱】香港反修例示威受關注 《西部世界3》今日首播

【明報專訊】粉絲等足年半，有線頻道HBO的原創劇《西部世界》第3季，香港時間今早9點首播。看新一季前大概要重溫第2季尾聲，伊雲麗素活（Evan Rachel Wood）扮演的機械人Dolores和謝菲韋特（Jeffrey Wright）扮演的Bernard逃離園區，並帶走幾個意識球到了現實世界，Dolores會否展開報復人類的大計？或者可從幾段早前發布的預告片段中尋找線索。

新角色影響Dolores

今年1月，《西部世界3》的預告片段相當耐人尋味，細數虛實交錯的世界大事，打頭陣的正是有關香港去年的反修例社會運動，熒幕顯示出「2019年6月12日，分歧：香港——政治動盪，大規模抗議」等字眼，之後還有去年12月的總統特朗普彈劾案；未知來到真實世界的Dolores，是否也會捲入這連串政治事件中。

今季將有新角色加盟，就是《絕命毒師》艾朗保羅（Aaron Paul）扮演的Caleb；他在預告片段說這世界看似不錯，但已從內部開始腐化，如果想繼續活下去，必須找出真實的東西，畫面緊接全新造型的Dolores出場。《西部世界》的創作人莊拿芬路蘭（Jonathan Nolan），亦即《潛行凶間》導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的胞弟接受傳媒訪問時曾表示，Caleb的出現會對Dolores有深遠影響，將會挑戰她對於人的觀念，衝擊她的思想。

合共8集 獅城取景

另一新加盟的角色，是《黑天鵝》法國男星雲遜卡素（Vincent Cassel）飾演的Serac，暫時劇組對這角色透露得不多，但從預告片段所見，他跟《撞車》女星丹迪紐頓（Thandie Newton）飾演的機械人Maeve應該站在同一陣線。

Dolores等機械人在首兩季都困在園區，來到第3季終於來到人類的世界，跟製造他們的人正面交鋒。今季合共8集，比之前少兩集；另外，今季到新加坡取景，在視覺上有不同風格。至於宣傳語句說Free Will is not Free，是述說機械人得到自由意志卻必須付出代價嗎？