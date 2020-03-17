太太去年美國秘密分娩 疫情礙報喜 古巨基一索得男

古巨基發放的另一張照片是一家三口手牽手。（網上圖片）

古巨基前晚報喜之餘，也發放兩張照片，包括兒子熟睡照，雖然看不清楚五官，但有網民笑言BB頭很大，一看就知道是古巨基的兒子。（網上圖片）

【明報專訊】47歲古巨基（基仔）一索得男，太太陳英雪（Lorraine）去年底在美國秘密分娩。基仔前晚深夜在社交平台稱，本打算農曆新年初一公布喜訊，但新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，所以將喜訊延後，但承諾「我會繼續做個好丈夫、好爸爸！」基仔並公開BB照片，基仔的朋友與粉絲送上祝福，他雖然未透露兒子名字，張敬軒叫他「古巨B」，又有稱為「小巨基」。另外，「古巨基當爸」打入微博話題榜第6位，點閱次數逾5億次。

娛樂組

古巨基與比他年長3歲的陳英雪（Lorraine）拍拖20年，Lorraine由基仔助手到成為合作伙伴，2014年7月在美國結婚。基仔喜歡小朋友，婚後不時被催做爸爸；但兩人一向低調，古太終於去年底在美國秘密生B。基仔在社交平台分享照片，其中一張是B仔在啜奶嘴，現在近3個月大的「古巨B」大頭，並且有濃密頭髮。另一張是基仔跟太太與BB拖手合照，BB手指長長。

圈中好友紛紛祝賀

基仔留言：「這個關於我和太太的人生充滿意義的消息，本身打算在農曆新年初一時向各位朋友公布。但由於疫情的爆發，大家都在為抗疫勞心的時候，覺得還是稍後才跟各位分享心情會比較適合。原本計劃在接下來的4/4兒童節這個別具意義的日子正式公布，今晚卻突然收到很多朋友們的恭賀。在這裏，誠心感謝各位愛我和太太的朋友們和粉絲們。我會繼續做個好丈夫、好爸爸！」後來他又補充：「謝謝各位祝福，看到很多朋友問是B仔或是B女，讓我補充一下：是小B仔喔。」

好友周慧敏透過社交網恭賀，並分享跟基仔與Lorraine的合照，「幸福的寶寶，幸福的爸媽，無限祝福」。方力申笑言基仔與太太好密實，年底生B至今才曝光，連他也不知道。他又鼓勵古生古太應該考慮生多個BB。另外，蔡卓妍、李克勤、梁詠琪、周勵淇、張敬軒、關智斌、胡定欣、陳敏之與關心妍等圈中好友亦送上祝福。經理人霍汶希表示，「開心感動到喊出來，你們一直以來嘅心願終於成真，祝你們一家三口永遠幸福」。

高齡懷孕 不想太太有壓力

基仔婚後期待由甜蜜二人世界昇華至溫馨三人世界，去年他接受《明報》專訪時形容生BB這回事要「撞手神」，撞得到就有，不可以提「急」這個字，一提便多了一份壓力，他說：「個人愈從容，狀態才會愈好，機會率先會愈高。」

據悉50歲的Lorraine是高齡懷孕，基仔不想太太有壓力，所以一直保密消息。他去年12月完成美國巡迴演唱會後便向英皇請大假，原來是陪老婆待產。直至BB出世後，又不想太太被打擾，加上疫情關係，所以一直未公開喜訊，只有雙方家人知道。

「古巨基當爸」成微博熱話

「古巨基當爸」成微博熱話，這話題有逾5億次點閱，有網民搞笑留言表示，看到B仔的大頭已認出是古巨基的兒子，又有網民關心B仔是否遺傳爸爸的多手汗。