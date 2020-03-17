梁朝偉新片《獵狐行動》拍檔 「邦女郎」奧嘉古莉寧高確診

奧嘉古莉寧高（右起）去年在Instagram貼出跟梁朝偉和劉嘉玲夫婦的合照。

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，並殺入荷李活，繼兩屆金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）夫婦感染，正在澳洲隔離後，去年跟梁朝偉合演內地片《獵狐行動》的「邦女郎」奧嘉古莉寧高（Olga Kurylenko），亦透過社交網Instagram表示經檢測後呈陽性反應，現正在家中隔離；另外，美國環球唱片主席及行政總裁Lucian Grainge亦確診。新西蘭實施封關後，在當地取景的劇集《魔戒》昨日宣布停工，但湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊7》早前撤出疫情嚴重的意大利後，傳聞將在防疫政策備受爭議的英國搭景繼續拍。

內地電影《獵狐行動》講述大陸公安成立行動小組，跨境追捕金融罪犯的故事，去年中開鏡，當時奧嘉古莉寧高在內地曾跟梁朝偉和劉嘉玲夫婦飯敘，並搭着梁朝偉的肩合照；巧合地，身在澳洲拍新片《上氣》的梁朝偉，也因為導演達斯廷卡頓（Destin Daniel Cretton）正自我隔離而暫時停工。至於奧嘉，在Instagram撰文告訴逾57萬名追隨者，「接受新冠病毒檢測呈陽性反應後，就在家中隔離」，並貼出寓所窗口的照片。她還表示，病了近一星期，發燒及疲倦是主要病徵，又囑咐粉絲要好好照顧自己，不要掉以輕心。

原定下月赴韓拍戲 柳演錫恐辭演

原籍烏克蘭的奧嘉古莉寧高模特兒出身，及後轉行拍戲，在《新鐵金剛之量子殺機》扮演「邦女郎」打響知名度，之後曾伙拍湯告魯斯合演《攻•元2077》，上月在港上映的《叛譯同謀》，她也有份演出一角。據悉她剛完成驚慄新片《The Bay of Silence》，跟《傳媒家族繼承人》拜仁葛斯（Brian Cox）和《方寸見人心》丹麥男星克萊斯邦（Claes Bang）合作，所以不少人擔心後兩者會否染恙。另外她原定下月到韓國拍攝新片《寧靜的清晨》，並與《陽光先生》柳演錫合作，現已取消行程，電影亦無限期停工。據報柳演錫稍後有其他工作，檔期未必能配合，恐被迫辭演。

環球唱片主席確診 庫克上月祝壽

除了奧嘉外，據多家美媒報道，環球唱片主席及行政總裁Lucian Grainge亦確診新冠肺炎，並在洛杉磯的列根UCLA醫療中心留醫。據悉他上月29日才舉行派對慶祝60歲生日，蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）亦是座上客之一。

訪問麗達韋遜記者確診

至於正在澳洲昆士蘭隔離的湯漢斯，前日更新社交網，貼出兩片塗滿澳洲著名醬料Vegemite麵包的照片，並留言「感謝幫助我的人，大家也要照顧好自己及其他人」；連Vegemite出名味道特殊喜惡兩極的食品，湯漢斯也接受得來，相信他已習慣在澳洲的隔離生活。不過據報本月7日訪問過湯漢斯太太麗達韋遜（Rita Wilson）的電視台資深記者Richard Wilkins，接受新冠病毒檢測後呈陽性反應，現年65歲的他自言，「百分百感覺不到任何病徵卻確診，感覺奇怪」。

劇集《魔戒》停工 《職工7》英國復工

另一方面，史泰龍主演的新片《Samaritan》宣布至少停工兩周；新西蘭實施全面封關後，正在當地取景的劇集《魔戒》，由昨日起開始停工，牽涉劇組多達800人，有傳將為期兩周，但有不願具名的劇組表示，其實不清楚何時才會復工。

至於湯告魯斯主演的《職業特工隊7》，早前在威尼斯開工沒幾天，當地就爆發疫情，於是即時叫停並着劇組暫時回家。據英國《太陽報》報道，雖然英國的防疫措施受非議，但電影公司決定在當地薩里郡的片場搭景繼續拍攝，即使耗資不菲，據悉也比台前幕後乾等至不知何年何月來得划算。