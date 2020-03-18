譚俊彥自爆情路坎坷經常「食檸檬」

【明報專訊】《法證先鋒Ⅳ》演員譚俊彥（Shaun）、陳煒（煒哥）、朱晨麗（朱朱）、黃浩然、鄭俊弘、海俊傑等，昨日拉隊到華富邨探訪「香港肝臟移植協康會」及 捐贈口罩。朱朱因追看韓劇《愛的迫降》中毒太深，一身韓風打扮，煒哥繼續以「法證」西裝造型現身。

Shaun和煒哥表示在劇中即將展開感情線，但追求過程非常辛苦；Shaun自爆情路坎坷，年少時經常「食檸檬」被女生拒絕，就算追求老婆都費盡耐性，「老婆初初都請我食檸檬，話覺得對我沒愛的感覺，之後慢慢做朋友；我也很有誠意，留在北京生活一年，才追到她，現在幫我生了兩個寶寶」。談到全球疫情嚴峻，他承認被打亂計劃，「小朋友現在要網上授課，頭一星期還好，第二星期就出問題，線路好窒，小朋友亦難以專心；睇電腦亦對小童眼睛不好，幼稚園功課已很深，父母要幫手做，上小學中學點算？現在要想想怎樣捱過」。

Shaun本打算帶家人到新加坡觀察環境，考慮讓女兒出外升學，但目前多國就疫情實施禁止出入境，他感無奈，「我和家人之前已警覺，近期沒外遊，我猜想未來兩年都不能去旅行，我識好多家長都要幫英國讀書的子女撲機位回港避疫」。至於股市反覆，Shaun自言不擅投資，收入全交老婆管理。

煒哥發揮廚藝益男友

有愛情滋潤的煒哥已封盤，笑言現在沒機會被人追。疫情影響，很多醫護為減低傳染風險，唯有避見家人，煒哥明白醫護這段時間好艱難，她稱醫生男友也減少診症服務，慶幸彼此保持聚會，「我最近多了發揮廚藝，煮營養餐給男友食」。

朱朱身手獲觀衆讚賞

朱朱在劇中捉賊身手靈敏，贏得觀眾讚賞，她感到滿足，「拍得辛苦都是值得的，效果出來幫我打造有型形象，不過我懷疑男生會怕了我，其實我現實中很溫馨的」。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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