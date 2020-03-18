《愛‧回家》大龍生私生子陳浚霆回歸 魚頭允驚喜客串同劉丹過招

呂慧儀上載與一班《愛‧回家》演員為單立文慶祝生日的合照，陳浚霆亦有現身，看來已回歸劇組開工。（網上圖片）

【明報專訊】去年在香港電影金像獎獲「專業精神獎」的劉允（魚頭允）早前客串處境劇《愛‧回家之開心速遞》，演熊樹根（劉丹飾）師弟，更與劉丹過招，帶來新鮮感。《愛‧回家》不時有新角色加入又有舊角色回歸，如消失了的「博士」（馬貫東飾）早前曾閃現；最近回歸的是在劇集早期演大龍生私生子龍璟風（風少）的陳浚霆。劇情講述風少因車禍喪生，他的鬼魂住在熊家，後來陳浚霆跟無綫終止合作，風少的「鬼魂」也被消失。

娛樂組

呂慧儀昨日在社交平台曬一班演員在《愛‧回家》錄影廠為豹哥單立文慶祝生日的照片，陳浚霆在大合照出現。日前已傳出陳浚霆「回歸」劇組，傳他演三太的兒子，昨日他在錄影廠現身，原來已開工。

網民為此議論紛紛，研究他是以新角色出現？還是繼續做鬼？記者向監製林建祥求證，他為劇情保密回應說：「隨緣……研究中……」究竟陳浚霆在劇中是人還是鬼？他說：「應該會係人唔似人……鬼唔似鬼嗰啲……」

粉絲拆解謎團

據稱陳浚霆今次是以龍璟風身分回歸，並非演三太兒子。有《愛‧回家》粉絲解謎，稱由於當日陳浚霆離開無綫時，關係鬧得很僵，所以他演的角色突然消失。

其後有劇情交代，原來風少雖遇車禍但未離世，只是靈魂走失，蘇醒後他忘記了熊家眾人，被大龍生送到外國醫治，看來風少醫了幾年終於康復回港；至於風少的回歸是客串或固定角色則有待公布。

監製林建祥被問及「魚頭允」是否客串或會再出現？他稱也是隨緣，因為劇中要一個演劉丹（丹爺）師弟的角色，年紀要跟丹爺相若又識功夫。魚頭允當年是TVB武術組，故聯絡對方提出邀請，他說：「睇魚頭允演戲是𡃁仔時代，好耐沒有看到他的演出，今次邀得前輩幫手好開心。」

張景淳扮美少女被抽調

前晚《愛‧回家》集數有調動也成網上熱話，原本預告第818集是播映「女戰士之心結」，預告片有龔燁（張景淳飾）cosplay扮水手服女戰士的情節，但臨時改播另一集令不少觀眾及網民大感奇怪。

林建祥解釋是涉及模型版權問題而抽調，有需要改善處理的地方，在不影響他人與不牴觸法例情况下作改正。該集有需要補拍一些鏡頭，最後是否播出會由公司決定。據知主要問題是鏡頭前的「女戰士」模型，因為太多人認識。他笑說：「唔關張景淳事，唔係佢扮得太似！以往很多演員也有扮過這造型。」

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