吳業坤避緋聞 跟商天娥只限神交

【明報專訊】商天娥（娥姐）和吳業坤（坤哥）在新劇《BB大晒》飾演母子，兩人昨日於電視城錄影遊戲節目《娛樂大家10點半》，坤哥站在娥姐旁表現緊張，合照時不敢觸碰娥姐腰間，全程「紳士手」，場面搞笑。

坤哥表示因疫情嚴重，盡量減少接觸，與娥姐「神交」就可以，他稱娥姐很注重衛生，平時會做足安全措施，例如戴防疫面罩等。他自言也怕死，現在出街一定會戴口罩和勤洗手，但有時要化妝就避無可避，盡量提高個人衛生。

無牀戲感失望

娥姐則笑言最緊要說話不要噴口水花，如果遇到這些人，她會保持距離，或用手巾仔掩住口鼻；幸坤哥沒這個習慣，更不覺對方口花多嘴，坤哥解釋因為不想有新緋聞，娥姐忍不住反駁：「不是吧，吳先生？我已婚的。幸好今日（指昨日）沒叫老公來。」坤哥問是否怕對方呷醋，娥姐毫不留情說：「不會，完全沒壓力。不過坤哥卻是有點幽默感，他早前在劇集開鏡時叫我『天娥』，我媽媽和細佬妹都未曾這樣叫過我。」

娥姐劇中與另一個兒子馬國明有牀戲，但與坤哥就無，坤哥聞言笑說感失望，因想從對方身上學習演技。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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