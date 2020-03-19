曾與確診者聚會 電台大消毒 商台主持梁子家居隔離

商台有同事曾接觸確診者，林海峰昨晨主持節目《在晴朗的一天出發》時架起透明膠板，做足預防措施。（網上圖片）

雖然有同事正自我隔離，但梁泰來（左）和阮兆祥（右）都表示不太擔心。（攝影／記者：鍾一虹）

商台表示直播室、錄音室及辦公室已消毒及清潔。（攝影／記者：鍾一虹）

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，本港持續有新增確診個案。昨日有傳商台節目主持梁子（原名梁子健）曾跟確診者聚會，他前日仍有返商台開咪，昨日到診所檢測，並請假在家中隔離。商台昨晨立即為直播室、錄音室及辦公室消毒及清潔，所有進入商台人士都要接受體溫測試，確保所有同事的健康。消息傳出後，商台內部人心惶惶，林海峰早上主持節目時，面前加設透明膠板，與拍檔隔離作防護。森美、阮兆祥、梁泰來均表示不會太擔心，最重要做足防疫措施。

梁子的朋友近日確診新冠肺炎，兩人之前曾跟其他朋友出席聚會。梁子在商台主持《309咤叱．戀咁嚟》及《梁子力學》，前日仍有回商台做節目，昨日已請假自行家居隔離。

不屬於政府強制隔離人士

商台昨日發出內部員工通告，會加強錄音室、直播室及辦公室清潔。商台亦就此事回覆傳媒：「本台於今（昨）天中午向全台員工發出通告，鑑於二台同事梁子曾與確診者有接觸，梁子曾出席朋友（後來確診）的聚會及車朋友回家，而梁子大部分時間都戴上口罩。梁子暫不屬於政府強制隔離人士，已於今（昨）早自行到診所做檢測，在有測試結果之前，暫時不會回公司工作。本台已於今（昨）早為直播室、錄音室及辦公室進行消毒及清潔，所有員工以外人士進入本台，均需要接受體溫測試，以確保所有同事之健康。」

林海峰加透明膠板「隔離」拍檔

林海峰昨晨主持節目《在晴朗的一天出發》時，在枱上架起透明膠板，將自己與兩名拍檔阮子健和潘小濤「隔離」，阻隔病菌傳播。

昨日阮兆祥（祥仔）返商台主持節目時表示不會太憂慮，疫症爆發後已提高警覺，常備消毒噴霧清潔咪高峰、亦有搓手液及口罩套。他說：「其實電台都有準備消毒咪套畀大家替換，今（昨）日收到消息後，工作人員都好小心，連升降機、錄音室都消毒過，入公司前也會量體溫，令大家工作環境好安心。」他說病毒無處不在，防不勝防，自己也加強量體溫：「我有時多疑，在家食完飯覺得㷫㷫哋，便量一量，其實無事。」

阮兆祥多疑：㷫㷫哋量體溫

對於林海峰開咪架起隔離膠板，祥仔說：「我沒效法，他這個隔離都好自我隔離喎，哈哈！其實大家開咪時不會坐太埋，毋須過分憂慮，最怕自己嚇自己，只要正面抗疫，不鬆懈就可，近日可能有過萬名留學生回港，0.5%中招都驚啦，他們還有屋企人呢，預計會有機會小爆發，唯有減少外出及勤清潔啦！」

梁泰來表示開咪時會戴口罩和消毒清潔，而且公司已就事件早上派工作人員徹底消毒及清潔，故不會太擔心：「梁子已到診所檢查，正等候結果，他未定為緊密接觸者，但都同公司講會自我隔離14日。」

森美表示在公司群組收到消息，他有感父母、兒子都未擔心，世界上還有很多人要擔心，他自己都未擔心完，所以理不到這麼多，現在香港人人都要小心，最重要做足個人防疫措施。

記者：鍾一虹