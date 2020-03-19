Donald少爺占賣口乖 讚汪明荃Do姐好相與

【明報專訊】Donald（唐劍康）和少爺占（甄子康）前晚於電視城錄影遊戲節目《娛樂大家10點半》，兩人分別掛上「圓賓」及「湯告奴」的名牌，相當搞笑。少爺占笑稱「圓賓」是他海外發展時用的名字。

爆朱薰自製玄彬Stickers

問到可有追看韓劇《愛的迫降》？他說追到一半，反而《李屍朝鮮》就兩日煲完，少爺占說：「《愛》劇我煲了60日都煲不完，都是比較適合女生。」少爺占爆電台同事朱薰非常着迷，還親手製作一批玄彬在《愛》劇的Stickers於網上公諸同好，他說：「朱薰在社交網說看看有什麼方法分享給大家，就吸引facebook加Instagram約1萬人留言。」

阿姐對兩人無印象

此外，兩人是首次參與這遊戲節目，聽聞有很多環節，事前陸浩明更跟他們說沒可能贏，一定輸。問到打算如何招呼阿姐（汪明荃）？Donald搞笑說：「已經跟阿姐打了招呼，因為來的時候她問我們是……我們說以前曾跟Do姐（鄭裕玲）一齊做過節目，阿姐說了聲『哦！』。（兩位阿姐誰較好相與？）她們是一對的，兩位都很好人，很照顧後輩，我們亦很尊敬前輩的。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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