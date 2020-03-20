手牽手鼻貼鼻 共度餘生 譚凱琪疫情下低調完婚

【明報專訊】38歲譚凱琪上月與拍拖8年的富貴男友莊日宇（Enrico）入紙申請登記結婚，原來兩人日前已低調簽字結為夫婦。由於新冠肺炎疫情嚴峻，他們只在至親見證下進行斟茶及簽字儀式，不想打擾太多人。昨日譚凱琪在社交網分享婚照，說自己在婚禮上感動喊，並發表愛的宣言：「餘生都在一起。」有傳她已懷孕，因此推掉無綫兩部劇集，她回應稱是有家事處理向公司請假。

娛樂組

譚凱琪入行20年，近年演出劇集《不懂撒嬌的女人》及《大帥哥》備受讚賞。莊日宇任職金融業，是太子爺，家境富裕。兩人由朋友介紹認識，相戀8年，上月宣布結婚。

請假數月處理家事

近日有傳譚凱琪懷孕消息，稱她辭演無綫兩部劇集。她對此回應因有家事要處理，所以向公司請假數月，其他不想透露太多。譚凱琪昨日在社交網上載3張婚照，宣布已結婚成為莊太。婚照中她分別穿著中式裙褂及婚紗，雖然嫁入豪門，但她的首飾不誇張，戴上珍珠耳環及頸鏈，還有5對龍鳳鈪。她與莊日宇牽手對望，又鼻貼鼻，溫馨甜蜜。她留言說他們對彼此充滿好奇，因此決定餘生都在一起。又說這是許多慶祝活動中的第一個。圈中好友包括「少婦聯盟」的好姊妹陳凱琳、龔嘉欣及沈卓盈，以及胡定欣、張繼聰、岑麗香等祝賀。

婚禮「避炎」只邀至親出席

譚凱琪回覆《明報》表示因疫情下不想打擾太多人，所以婚禮低調進行，只有至親見證。她原本在外地舉行婚禮，但因疫情延遲。由於長輩已選了好日子，所以先進行斟茶及簽字儀式。她指婚禮場面好溫馨及好感動，斟茶時聽到長輩的寄語，她忍不住喊。

陳凱琳為好姊妹搞婚前派對

「少婦聯盟」成員陳凱琳、龔嘉欣及沈卓盈早知道譚凱琪的婚期，在好姊妹出嫁前為她舉行單身派對。陳凱琳接受《明報》訪問說︰「我知道Zoie（譚凱琪）結婚，她跟我們分享好消息，我們保守了這個秘密。婚禮前，Katy（龔嘉欣）、Jess（沈卓盈）和我決定為她舉行告別單身派對。我們在酒店內開小型派對，場內有很多氣球，也有一個漂亮的蛋糕。那天我們在專業攝影師的幫助下拍了很多照片，我們明（今）天開始會在網上分享。」