傳被飛出《白色強人2》 李佳芯：接受角色中槍身亡

【明報專訊】李佳芯、姚子羚、Super Girls成員吳嘉熙、趙慧珊等前晚擔任《流行經典50年》嘉賓。李佳芯首次亮相節目獻唱《幸運是我》，重提當年演繹《小幸運》後被封「魔音」，她不認為是魔音回歸。李佳芯表示首次與Live Band合作，感到好大壓力和疲倦，好似拍了10套劇。

提到有傳被飛出《白色強人2》？李佳芯說看報道才知，暫未求證或接到正式通知，或許有變數，現時不會想太多。她表示就算無份拍也不感失望，「第一輯講我飾演的角色Kennis中槍，如第2輯沒出現就證明已死，我會接受」。由於未有工作，她正埋首寫內心世界和愛情觀的散文，希望在暑假前推出新書。

姚子羚與前度做回朋友

姚子羚唱張惠妹的金曲《解脫》，稱沒有憑歌寄意。有報道她與前男友Raymond一起出席朋友飯局疑復合？她沒正面回應復合之說，「出席朋友聚會見到面，大家仍是朋友有聯絡。（有否機會復合？）將來的事將來才算。我們沒有因之前的事有芥蒂，我沒嬲他，都是成年人，我與以前的男朋友都可以做回朋友」。新冠肺炎疫情下，姚子羚最渴望有工開，稱馬來西亞宣傳工作已取消，稍後的加拿大工作亦延期，感到無奈。她談到被朋友取笑身形太瘦，加上自覺氣血不足，故近期趁有空閒看中醫調理身體。

吳嘉熙操最靚線條影相集

吳嘉熙穿魚網上衣透視黑Bra性感搶鏡，她稱被擺上枱，因服裝由經理人公司負責。趙慧珊讚她是Super Girls成員中最正、最性感。單身的吳嘉熙承認有追求者，但已婉拒對方。她表示並非放不低之前一段情，現階段只想專注工作，不想觸碰感情事。她期待操出最靚肌肉線條，想拍一輯以健康性感為主題的相集留念，但只限三點不露的性感。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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