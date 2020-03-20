【開箱】戲院關門片商變陣 《喋血戰士》《隱形客》火速上架補貼票房

《喋血戰士》在美國上映11日後，隨即在串流平台上架，做法罕見。

【明報專訊】據美國疾控中心（CDC）最新數據顯示，受到新冠病毒肺炎疫情影響，當地確診個案已超過7000宗，死亡人數近百，美國總統特朗普宣布全國進入緊急狀態，多家院商包括AMC、Regal等「將會關門6至12個星期」，就算上周開畫新片如《喋血戰士》（Bloodshot）、《獵逃生死戰》（The Hunt）及《I Still Believe》亦票房慘淡。電影公司為了自救，決定打破傳統，把新片上載到影視串流平台，藉此補貼票房收入。

內地賀歲片作示範

早在今年1月，內地多部賀歲片包括《囧媽》、《奪冠》、《緊急救援》及《唐人街探案3》等，因受疫情影響，全部緊急撤檔，票房損失過百億港元。徐崢自導自演《囧媽》火速變陣，有傳收取內地視頻網站約7億港元版權費後，此片隨即上載至抖音、西瓜視頻等，供網民免費收看。甄子丹主演《肥龍過江》亦有樣學樣，1月在香港及新加坡等地上映後，2月已在騰訊和愛奇藝免費播放。

內地片商的處理手法，明顯對荷李活帶來啟示作用。隨着新冠病毒肆虐美國，環球電影公司最近宣布，目前仍在美國上映的《獵逃生死戰》、《隱形客》及《Emma：上流貴族》（Emma），即時在串流平台iTunes和Amazon Prime等上架，用戶只需付上19.99美元（約156港元）便可「租用」電影48小時，足不出戶都可收看新片。

《魔髮精靈2》同步上架

至於下月10日在美國上映的動畫片《魔髮精靈：唱遊大世界》（Trolls World Tour），更會在串流平台同日上架，打破電影必須先在戲院放映至少90日才可於其他平台播出的傳統規定。

另一方面，新力電影公司昨日亦宣布，《狂野時速》男星雲狄素（Vin Diesel）主演最新動作片《喋血戰士》，在美國上映11日後（即本月24日）將會在串流平台同步上架，收費跟《獵逃生死戰》等電影一樣。

《喋血戰士》票房慘淡

事實上，改編自漫畫的《喋》片上周在美國開畫，首周末3日票房僅得910萬美元（約7000萬港元），以雲狄素的叫座力來說，難免令人失望，電影公司的救亡行動，自是不難理解。

隨着美國多個州政府陸續宣布停課，迪士尼旗下串流平台Disney+日前播放動畫電影《魔雪奇緣2》，比原定上架日期提早數個月，好讓兒童留在家中，亦不至百無聊賴。至於其他電影公司會否依樣葫蘆，相信短期內自有分曉。