甄子丹一家美國抵港樂意隔離 崔碧珈洛杉磯感受歧視驚到喊

【明報專訊】新冠肺炎肆虐全球，港府向所有海外地區發出紅色外遊警示（內地、澳門及台灣除外），所有從海外抵港人士要接受14天強制家居檢疫。甄子丹一家四口、崔碧珈昨晨分別由美國洛杉磯返港，他們步出機場時，手上都戴上家居檢疫用的電子監察手帶。甄子丹表示即使政府沒有規例，他們都會自我隔離，是對別人的責任。崔碧珈為免母親擔心提早返港，她表示在洛杉磯感受到的排華氣氛，令她害怕。被當地人問她有無染病？有無菌？她回港後住酒店隔離。

昨晨7時45分，甄子丹一家四口返港。甄子丹與太太汪詩詩先步出閘口，一對仔女緊隨其後，4人均戴上家居檢疫用的電子監察手帶，還有口罩、手套，頸上掛着隨身空氣淨化機，兒子甄濟嘉（James）更戴頭盔連面罩，全副防疫裝備。

甄子丹一家四口全副防疫裝備

甄子丹邊行邊表示一家剛在美國出席首映後回港。有記者要求他停下來拍照，他笑說：「我又唔係靚仔！」對於要家居隔離14日，他認為是應該，要對別人有責任，即使政府沒這條法例，從外地返港也應要自我隔離，首要關注社會問題與身體安全，工作是其次。

崔碧珈原定下周從美國洛杉磯返港，但為免母親擔心，改訂前晚的機票，提早至昨晨抵港。早上8時半，她戴眼鏡、帽和口罩推着行李步出閘口，右手戴上家居檢疫用的電子監察手帶，手提袋內放着印有「香港政府公函」字樣的公文袋，內有關於「居安抗疫」流動應用程式的資料及海外抵港人士的家居檢疫須知。

崔碧珈表示在機艙內16小時完全沒進食，只敢用飲管飲水及去了一次洗手間。她說機上七成旅客均穿了雨衣，但她只戴一對廚房手套，惟有將消毒噴霧當香水噴，又將座位消毒好。

崔碧珈被問有無傳染病有無菌？

不過她坦言跟坐飛機相比，身在洛杉磯時感受到的排華氣氛更令她害怕。她說︰「在歐洲讀書時也沒遇過這情况，遇上不禮貌的說話及眼神，問我有沒有傳染病？有沒有菌？說問我最清楚。令我感難受。我在外國從未遇過這樣種族歧視，忍不住哭，因為太危險，有新聞說有人排隊買槍，氣氛不好。我住的地區治安不好，驚有搶劫，聽媽媽話提早買機票返來。」她表示抵港後的檢疫程序簡短，遞交表格後，會有工作人員抽樣量體溫，她沒有被抽中，戴上監察手帶後便可離開。

入住尖沙嘴酒店自我隔離

崔碧珈之後入住尖沙嘴一間酒店自我隔離，她說酒店這段期間不會提供餐飲及執房服務，她有心理準備，有帶備清潔用品。她目前減肥，飲食方面簡單，只會飲媽媽煲的湯及準備的食物。媽媽帶了電子琴、瑜伽墊和啞鈴給她，利用這段時間自我訓練，會拍防疫片放上網。

記者：鍾偉茵