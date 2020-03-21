古巨基曬囝囝Kuson新相 伸脷仔腰果眼超可愛

【明報專訊】古巨基（基仔）的太太陳英雪（Lorraine）去年底在美國秘密生B，與基仔一索得男，榮升父母。基仔日前開心分享囝囝側面啜奶嘴照片宣布喜訊，前晚再上載囝囝兩張正面萌照，公布兒子英文名叫Kuson，有成功、耐性、有愛心的意思。Kuson跟基仔小時候很似樣，是餅印父子。Lorraine屬高齡懷孕，有稱她早年在香港「雪卵」，去年嘗試到美國進行人工授孕成功。她與基仔在現時新冠肺炎疫情下高度戒備，分日夜更，親自照顧囝囝，並謝絕探訪。

娛樂組

47歲古巨基（基仔）一直渴望做爸爸，去年底終於如願，太太陳英雪（Lorraine）在美國為他誕下囝囝。由於疫情關係，他延遲至日前才報喜，承諾會繼續做個好丈夫、好爸爸！

遺傳父親頭大眼大

前晚基仔再分享囝囝兩張正面照，並透露囝囝英文名叫Kuson。他代囝囝留言：「大家好，我叫Kuson ，初來步到，多多指教！#kuson #小B仔」。相中的Kuson被摸頭，露出腰果眼開心地笑；另一張相眼大大的Kuson伸脷，非常精靈。胡定欣留言讚Kuson「好得意呀Happy Boy」。容祖兒就讚Kuson可愛。Kuson遺傳了基仔頭大及眼大大，兩父子甚似樣，霍汶希形容是「一個Q版古sir」。

基仔為兒子取名「Kuson」，跟其創立的公仔「Kubi」同樣以「Ku」行頭。

「Kuson」含成功耐性意思

基仔透露「Kuson」這名字含成功、耐性的意思，擁有此名字的人亦非常有愛心，美麗的情感能為朋友創造和諧與平衡。

疫情下謝絕朋友探訪

有報道指，Lorraine早年在香港「雪卵」，但接受人工授孕一直不成功，直至去年嘗試去美國進行，終於成功，去年4月懷孕，並於12月為基仔誕下囝囝。今年1月基仔返港為恩師張之珏的慈善音樂會擔任嘉賓，之後再接妻子回港。由於近月疫情嚴峻，基仔與Lorraine不敢鬆懈，謝絕朋友探訪，還分日夜更，親自照顧囝囝。基仔湊B相當熟手，幫BB冲涼無問題。