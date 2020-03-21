【開箱】《機智醫生生活》似韓版《老友記》 柳演錫扮「長腿叔叔」最討好

柳演錫（左起）、金大明、田美都、趙正錫及鄭敬淏在新劇中飾演相識多年的醫生兼好友。

【明報專訊】韓國有線頻道tvN最新醫療劇《機智醫生生活》，由《嫉妒的化身》趙正錫、《陽光先生》柳演錫、《機智監獄生活》鄭敬淏、《未生》金大明及《媽媽》田美都合演，以韓國某醫院急症室為背景，講述醫生、護士及病人之間的故事。此劇剛於本月12日首播，港迷可以透過影視串流平台Netflix同步收看。

未播已籌拍第2季

新劇出自《回答吧！》系列導演申元浩及編劇李祐汀手筆，由於珠玉在前，難怪未播已受關注。第1集收視率錄得6.3%，前晚播出第2集，收視上升至7.8%，算是有個好開始。

新劇開播前，電視台已事先公布開拍第2季，首季只有12集，又打破韓劇每周播出兩集的慣例，它只會播1集，似為配合Netflix的運作模式。事緣新劇以季度形式推出，每季集數自然減少，實難以維持一周播兩集的傳統。

另一方面，《機智醫生生活》開播前已完成大部分拍攝工作，就算在新型冠狀病毒肺炎肆虐下，劇組停拍兩周，也不影響正常播放。

《機智醫生生活》首集講述趙正錫、柳演錫、鄭敬淏、金大明及田美都，本是首爾大學醫學系的同學，畢業後亦在同一醫院工作，過着忙碌的生活。柳演錫是大集團會長之子，但甘願放棄接管醫院，一心醫治病人，甚至低調資助病童，成為病人的「長腿叔叔」。

趙正錫角色最搞笑

鄭敬淏雖然醫術高明但個性冷酷，經常當眾喝罵後輩，另一方面感情生活豐富，身邊女伴不斷；趙正錫是單親爸爸，獨力照顧兒子，個性好動又樂天；金大明性格內向，亦不合群，40歲仍經常將媽媽掛在嘴邊；田美都是工作與生活都處理得井井有條的女醫生，幾乎沒有缺點，最愛唱歌卻五音不全。

《機智醫生生活》雖說是醫療劇，卻非聚焦醫生如何救治病人，亦不會出現太多醫學名詞，反而集中描寫醫生的日常生活，人物描寫最為重要，以首兩集來看，柳演錫角色最討好，飾演善良的醫生，會為病人死去而感痛苦。最搞笑是趙正錫，甫出場即因意外把《星球大戰》的「黑武士」頭盔罩在頭上而到醫院求診，還為了哄女同事而跳韓國女團舞。

可是5人故事不斷穿插，感覺有點混亂，劇迷需要時間適應。在敘事模式上有點似經典美劇《老友記》，主角互相交流，亦有獨立故事。其實導演在新劇記者會上，早已表明喜歡《老友記》，希望新劇像它一樣，成為沒有特定結局的季度劇集。