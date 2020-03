81歲男歌手Kenny Rogers逝世 疫情影響 喪禮從簡

next

【明報專訊】曾唱過《Lady》、《The Gambler》等歌曲的著名鄉謠歌手Kenny Rogers,本月20日在喬治亞州寓所與世長辭,享年81歲;其家屬在聲明中表示,由於新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐,所以喪禮從簡,只有親屬出席,將來再另擇日期舉行公衆追悼會;曾主演《我的大嚿婚禮》女星妮雅華達羅斯(Nia Vardalos),受疫情影響,也無法見病危父親最後一面,亦未能趕及出席喪禮。

Kenny Rogers是1970、80年代紅極一時的鄉謠歌手,低沉聲線和濃密鬍子都是他的標記;Kenny Rogers擅長演繹抒情歌曲,名作《The Gambler》更衍生出電視電影,由他親自演出。Lionel Richie創作的《Lady》,Kenny唱到街知巷聞,亦登上流行榜冠軍。另外,他跟女歌手合唱的歌曲亦大受歡迎,例如和Sheena Easton翻唱Bob Seger的《We've Got Tonight》,就登上鄉謠榜首;跟桃麗芭頓(Dolly Parton)合唱的《Islands in the Stream》,由Bee Gees創作,更迅即在Billboard 100大稱冠。

雖然在1990年代,Kenny Rogers被新一代鄉謠歌手所取代,但他畢生灌錄65張唱片,曾3奪格林美音樂獎項,唱片累積銷量超過1.65億張,是美國鄉謠歌手的代表人物之一。他於2015年宣布退休,並舉行告別巡迴演唱會,2017年10月最後一次開騷,Lionel Richie、Dolly Parton等舊拍檔,以及Lady Antebellum和Idina Menzel等後輩都有到場獻唱。

曾經歷5段婚姻的Kenny,育有5名子女,他的家人在聲明中表示,鑑於新冠肺炎疫情及國家緊急狀態,所以按照計劃,喪禮會是小型及私人形式進行,公衆悼念會將另擇日期。

妮雅華達羅斯未能送別父親

《我的大嚿婚禮》妮雅華達羅斯的父親,本月12日在加拿大逝世,享年87歲;身在美國的她既未能親自與父親道別及出席喪禮,只能透過電話視像見父親一面。妮雅接受傳媒訪問時表示,「如果他早走兩星期,全球疫情還未如今天嚴峻,也許我們會聚在一起;或者會把某些東西帶回社區然後傳播,但他等到教堂說再不能有人群聚集。我想爸爸都想大家安全」。荷李活首名確診的藝人湯漢斯夫婦,跟妮雅份屬好友,《我》片正是他們擔任監製,湯漢斯都有響應妮雅呼籲,捐助給妮雅父親的教會,幫助當地受疫情影響的長者。

Hip Hop歌手Kanye West和日本搖滾樂隊鼓手X Japan同樣關注疫情,分別捐款給家鄉芝加哥和洛杉磯的慈善組織,為受疫情影響的長者及缺糧人士送飯。

Netflix斥資1億美元成立基金助業界

影視串流平台Netflix周五表示,將投放1億美元成立基金,援助受疫情影響的業內人士;Netflix內容總監薩蘭多斯(Ted Sarandos )在公司的網誌表示,由於目前很多旗下的影視作品已停工,所以基金會幫助受影響的工作人員。事實上,《情人眼裡巴基斯》男星卡苗蘭哲尼(Kumail Nanjiani)主演的新片《The Lovebirds》,原定4月3日上映,及後派拉蒙電影公司押後映期,Netflix看中該片,買下版權,並準備上架。

名嘴安迪高安確診

另一方面,前日荷李活再有多人確診,其中包括首名感染新冠肺炎的名嘴安迪高安(Andy Cohen),他已開始在家工作,而且原定前日在家中主持節目,透過視像訪問嘉賓,但其間感到不適,經檢測後呈陽性反應;另外,創辦Kartemquin電影公司的監製Gordon Quinn,亦不幸中招,據報他本月初在墨爾本出席完一個紀錄片會議後不久確診,目前留院,更需要使用呼吸儀器。據悉Hip Hop歌手50 Cent監製的電視劇《Power Book II: Ghost》,亦有工作人員確診。