【開箱】追貼金秀賢 《梨泰院Class》帶挈朴敘俊成搶手貨

【明報專訊】韓國傳媒《朝鮮體育》找來當地近90間電影、電視劇及綜藝節目製作公司，向旗下百多名演藝界從業員進行調查，選出韓劇心水主角的演員名單。

金秀賢人氣高形象好

獲得最多票的是《來自星星的你》金秀賢，據悉他人氣高與形象討好，被認為是男主角的最佳人選。去年退伍的金秀賢，今年回歸演藝界，伙拍《武法律師》女星徐睿知合演有線頻道tvN新劇《雖有精神病但沒關係》，預計今年暑假首播。金秀賢的可塑性確實十分高，從出道初期在《懷抱太陽的月亮》演情深的王世子，到《來自星星的你》的「外星人」都教授，他都演得入型入格，難怪成為圈中搶手貨；就算只是客串，戲分有限，他也能吸引觀眾注意，例如早前在《德魯納酒店》扮演「鬼酒店」老闆，以及在《愛的迫降》客串演朝鮮特務，短短數個鏡頭，但表現突出，亦掀起熱話。

玄彬全智賢孔孝真同列季軍

位列第2是最近主演有線頻道JTBC新劇《梨泰院Class》的朴敘俊。季軍則有3人，分別是《愛的迫降》玄彬、《藍海傳說》全智賢及《山茶花開時》孔孝真。其餘打入10大的包括，《男朋友》朴寶劍、《鬼怪》孔劉、《山茶花開時》姜河那及《愛的迫降》孫藝珍等。

《梨泰院Class》昨晚結局

提起《梨泰院Class》，這齣改編自韓國同名網絡漫畫的劇集，吸引不少觀衆追捧。故事講述男主角朴敘俊為向飲食集團老闆報仇，花了十多年時間建立個人飲食事業。劇集以最老土的報仇作為主軸，但吸引觀衆的地方是男主角的價值觀與人生態度。劇中朴敘俊高中時不齒男同學欺凌別人而出手教訓對方，被罰退學也堅持沒做錯；及後他打傷開車撞死其父的男同學而入獄，前途盡毁，仍堅守原則，不願向男同學的父親下跪道歉。朴敘俊出獄後花十多年時間苦心經營餐廳，為人正直的他靠雙手及對身邊人的信任，白手興家。朴敘俊的角色充滿毅力、智慧及誠懇，是有血有淚的角色。

《梨泰院Class》是年輕人發憤圖強的熱血故事，此劇已進入尾聲，前晚播出第15集，講到車禍重傷的朴敘俊蘇醒後，為拯救下落不明的好朋友金多美，終於屈服向仇人下跪。飾演朴敘俊父親的孫賢周再度登場，二人在夢中相遇，後者大讚朴敘俊是讓他驕傲的兒子。

第15集收視微升0.5%至14.7%。昨晚播出最後一集，香港觀衆可以透過影視串流平台Netflix收看，且看會否刷新紀錄。