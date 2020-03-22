香港電影導演會網上公布得獎名單 太保再奪影帝 周冬雨封后

【明報專訊】新冠肺炎疫情嚴峻，各行各業均受衝擊，娛樂圈不少演唱會、舞台劇相繼取消或延期，「第39屆香港電影金像獎」亦取消實體頒獎禮。至於「香港電影導演會年度頒獎典禮」亦受疫情影響未能如期舉行，大會經商討後，昨日先公布得獎名單，待疫情過後，頒獎形式另作安排。曾國祥執導的電影《少年的你》獲3獎成為大贏家，包括「最佳電影」、「最佳導演」以及由周冬雨獲「最佳女主角」。《叔‧叔》的太保則奪得「最佳男主角」。

「香港電影導演會」於1989年成立至今逾30年，每年均舉辦年度頒獎典禮，以導演專業角度對傑出同業予以肯定和鼓勵。鑑於新冠肺炎疫情嚴峻，今屆頒獎禮未能如期舉行，執委會經過商討後，決定將得獎結果改於昨日在網上公布，希望疫情過後，頒獎形式將另作安排。各個獎項由全體會員以專業角度一人一票選出，並由全體執委選出「執委會特別獎」。

《少年的你》奪3獎成大贏家

曾國祥繼早前在「第26屆香港電影評論學會大獎」憑《少年的你》奪「最佳導演」後，再於「香港電影導演會年度頒獎典禮」獲「最佳導演」，該片還獲得「最佳電影」及「最佳女主角」周冬雨。《少年的你》劇組表示：「感謝香港電影同業們對《少年的你》的肯定，我們會保持初心努力創作，不負大家厚愛；同時也希望疫情能夠早日平息，大家都能平安，日後共同拍出更多的好電影。」

太保憑主演電影《叔．叔》獲電影評論學會「最佳男演員」後，今次再封影帝。

太保感覺人生奇妙

太保開心說：「跟隨師父午馬導演入行至今50年，今年踏上《叔．叔》充滿驚喜的電影旅程。『總裁』跟『導演』的英文都是Director，可見導演對一部戲的重要，謝謝這麼重要的電影人給最佳男主角呢個獎我，令我覺得好榮幸！人生就是這樣奇妙，詩人泰戈爾說『天空沒有翅膀的痕迹，但我已飛過！』我愈做愈開心，永遠積極樂觀！多謝楊曜愷導演，多謝香港電影導演會，多謝香港及台灣無數個導演，墊高我在電影舞台！多謝大家！」

劉俊謙獲頒「最佳新演員」

劉俊謙憑《幻愛》獲頒「最佳新演員」，他感謝香港電影導演會，能夠被專業導演們肯定，實在是莫大的鼓勵。感謝《幻愛》團隊，能夠遇上這群熱愛電影的伙伴，同心地說這一個故事，就是這次經驗中最大的禮物。

新晉導演黃綺琳：仍需努力

《金都》導演黃綺琳對獲「新晉導演」感興奮，她說：「感謝香港電影導演會各導演前輩！第一次當電影導演，知道自己的不足，有很多方面需要努力學習。雖然現在香港電影正經歷着低潮，不過我會把握時間裝備自己，不負新晉導演之名。」獲「執委會特別獎」的《戲棚》導演卓翔，代表製作團隊感謝香港電影導演會給予肯定與鼓勵。希望這部紀錄片能讓更多香港人走進一座座真實的戲棚！

娛樂組