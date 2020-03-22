憶前夫提離婚陷人生低谷 陳煒靠工作麻醉自己

【明報專訊】陳煒曾經歷離婚傷痛，有段時間陷入低谷。去年她戀上醫生男友陳國強，重拾戀愛甜蜜。她接受商台梁泰來主持的《1圈圈 星光背後》訪問，談到2008年與台灣商人顏志行結婚，之後嫁雞隨雞，先後移居台灣、北京及泰國合共4年。她表示在他鄉的生活沒有朋友，每天煮飯做家務，感覺自己在社會沒價值。2012年向前夫提出搬回香港，主要為照顧患病父母，奈何她為前夫種種付出，最終換來對方主動提出離婚的結果。陳煒於該年復出，亦是她人生的最低谷，她說：「回港後數年很不開心，跟前夫也拉扯了數年，我跟他也有放不低的階段，靠工作麻醉自己，直至幾年後才真正分開，所以不是刻意隱瞞。」

與男友溝通階段未想再婚

陳煒去年7月被爆戀上同樣經歷過失婚的醫生男友陳國強，當時兩人拍拖不足兩個月。她稱與男友因黃智賢認識，做了一年多朋友才開始。她眼中男友不算浪漫，優點是很細心及畫公仔好靚，最浪漫是親手畫卡給她。他們都曾失婚，知道溝通最重要。她的前夫以前不斷外出工作，回家只說好攰，寧願睡覺也不願多談，久而久之關係不能補救。再婚問題她暫時不想，與男友在溝通階段，叫大家不要催婚。

加盟無綫由配角做起

陳煒於2012年復出加入無綫，由配角做起，最初客串兩集《金枝慾孽貳》，到《梟雄》、《宮心計2之深宮計》、《果欄中的江湖大嫂》、《法證先鋒IV》，終攀上一線花旦地位。前年台慶頒獎禮她以「太平公主」一角奪得「我最喜愛電視女角色」，但不少網民替她失落視后不值，又拿她與同樣亞視出身的田蕊妮及萬綺雯相比。陳煒對此說不介意由低做起，之前結婚脫節幾年要熱身，一來就做女主角，壓力更大。她直認當年簽無綫，跟亞視的酬勞相差很遠，但她渴望在最大的平台演戲，貼錢都無所謂。

娛樂組