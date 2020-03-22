拿兒子儲蓄買口罩贈長者 蘇永康︰想佢明白施予是福氣

【明報專訊】蘇永康兒子蘇展弘（Jazz）前日3歲生日，他與老婆為兒子準備噴出煙火的蛋糕，與好友們唱生日歌。蘇永康透露今年沒有送禮物給兒子，反而從兒子的儲蓄拿出4400元買了1000個口罩送給有需要的長者，日前與好友張玉珊上樓送米、口罩及日用品予獨居長者。雖然天氣有點涼，但看到每個於口罩下的面孔都充滿喜悅。他感慨時日如飛，孩子開始懂事。他希望Jazz長大後，了解並感恩自己有多幸運，明白有能力施予才是種福氣。他認為抗疫仍然漫長，世界需要多點愛，但願能給兒子一個更像天堂的地方。

林盛斌帶子女搵明哥買飯票

同為父親的林盛斌（Bob），表示由大女霏霏出世那一年開始，便將小朋友每年的部分利市錢捐去不同慈善機構。今年他選擇帶子女到深水埗搵明哥（陳灼明）購買飯票，他在社交網分享與明哥的合照，有感而發稱想讓子女明白有好多公公婆婆及基層人士，生活困苦到可能連一餐飯錢都畀不到！他多謝明哥用心講解同教導，令他的子女上了寶貴和重要一課。

Bob又提到最近被一本書的一句話打動：「人生嘅終極意義，就係給予！」他希望大家一齊付出少少，幫助有需要的人。

楊思琦女兒幫手照顧弟弟

另一方面，楊思琦接受香港開電視《是敢的》節目訪問，她剛坐完月，透露女兒楊卓穎停課，留在家和她一起照顧弟弟，會幫忙拿毛巾、奶樽，是個很好的小助手﹗

娛樂組

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