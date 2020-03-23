被裁在家感觸看最後一集《兄弟幫》 監製謝英偉：大公司總有廢柴

一對子女分別在英國與意大利讀書，太太Kara（右二）曾是楊寶玲的經理人，Kent自爆當年是羅慧娟為他們做媒人。（受訪者提供）

【明報專訊】無綫去年大裁員，12月20日向350名員工派大信封，製作部是重災區，多名資深監製無得留低，包括《兄弟幫》（Big Boys Club）的監製謝英偉（Kent）。作為J2的開荒牛，由《兄弟幫》第1集到成為播映10年的招牌節目，逃不過被一刀切。成為山頭主義下的犧牲者，謝英偉接受《明報》訪問， 「君子相分，不出惡言」，由收「大信封」的黯然，到檢討自己的不足，接受改朝換代的命運。要邁步新發展，卻遇上新型冠狀病毒肺炎疫情持續，影響工作計劃，3個月來零收入做「量地官」。

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

一個訪談節目經歷10年並不容易，《兄弟幫》今年1月3日播最後一集，是第2505集。監製謝英偉在家中看自己的節目特別感觸，他於去年12月20日收無綫的大信封，離開效力12年的公司。他說：「唔捨得！但節目總有完結時間。」

營商環境轉變是致命傷，謝英偉指出《兄弟幫》最大改變是上半年度有很多贊助與產品介紹，到下半年度社會運動發生，環境差了，在最後幾個月幾乎沒有「簽單」（贊助或產品宣傳）。

完成歷史任務

謝英偉在派大信封前一日已收到風會被裁，所以當日他是最早回公司收信，連枱也沒有執便離開；當時的心情是黯然，不開心的。不過，他要走得有手尾，同被裁走的組員跟接手做後期的同事作交接，節目要順利完成。

他也體諒留下來的同事，只怕大環境繼續惡化，人手資源減省情况下，每人承擔的工作量是更重。「我問自己係咪做錯咩？或做得不夠好？點解公司會選擇裁我們這組人呢？或因為我們的製作未夠便宜、我簽唔到單？我會先檢討。結論係我唔敢話自己做得好好，但唔失禮！觀眾會記得《兄弟幫》這個節目。只有說是歷史任務完成，不再需要了，就是離開的時候。」

《兄弟幫》5個幕後（監製、導演與副導）齊齊收信。有指他是山頭主義下的犧牲品，他說：「每間公司有不同族人，視乎能否在這空間生存。我慶幸自己在這裏也生存了12年，已超出我的預期。山頭主義之說，是改朝換代，有新製作模式，不需要我了，咪走囉！」

超額完成 惹人眼紅

金牌監製李添勝曾在頒獎禮上說：「做人少啲私心、多啲公道……」道出不少打工仔的心聲，謝英偉感受更深。

他說：「添哥的說話好有道理，如果一間公司是正向發展……私心一定有，但視乎是否以公司利益行先，要先做好節目。如何適當用把尺，不要一邊太長，另一邊又太短，最好攞個大家也舒服的位置。我經歷了數任管理層都對我好好，團隊更超額完成我的要求。有限資源製作獲好成績，惹人眼紅，我心中有數。不明白大公司總有一些廢柴，可以活到今天。」

有一定經濟負擔

謝英偉早於1989年加入TVB，其間他曾離開，百足咁多爪，過檔電視台又做演唱會製作，有段時間在歐洲做體育賽事的版權買賣。2008年他又重返TVB，一做便12年，在圈中人脈廣，離開TVB也不愁沒出路。雖然他不時提住一對子女剛上大學，一個在意大利、另一個在英國，有一定經濟負擔。

他在1月接受訪問時，還開玩笑說準備接受職業再培訓，寫劇本又做網台主持，滿肚密圈，放眼內地與東南亞市場有多個製作計劃。

計劃趕不上變化

可惜人算不如天算，始料不及是新冠肺炎爆發，計劃趕不上變化。謝英偉於3月再接受電話訪問，透露做了3個月「量地官」沒有收入，又忙着為子女由歐洲回港要家居隔離的安排。

他說：「1月時有多個計劃在開會，包括內地、東南亞的平台，連泰國也有合作機會，安排農曆新年假期後開動。情况都好理想，老闆們都好關照，想不到是疫情爆大鑊。有些工作安排是時效性，準備3月實行的，現在一切叫停。還有些籌備中的會延遲，現在我開會的密度比在TVB時更多，幸好現在可以視像會議，在疫情期間可正常運作。」

手足轉行搵出路

艱難時期總會過的，謝英偉保持樂觀，說100個project在傾，其中有機會成事，好過完全唔傾。他苦笑說：「其實是面對大難題，但我唔會埋怨，只怕令家人難受。」

問及跟他同接大信封的手足情况？他透露有導演轉行做貿易，總算是穩定的工作。有人考了的士牌，揸的士除了交車租，起碼掙到生活費。不過，近月來出街的人很少，搭的士的更少。

場地提供：SENTI

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