建議鍾景輝無綫開藝訓班 第一代電視小生梁天病逝

梁天（右二）曾為港台廣播劇《鹿鼎記》聲演吳三桂，同場還有好友鍾景輝（右三）。（資料圖片）

【明報專訊】香港第一代電視小生梁天，昨午2時許在香港醫院病逝，享年87歲。梁天是資深演員和電視劇監製，據悉晚年患有嚴重腦退化。梁天曾演出逾60部劇集，包括《夢斷情天》、《清宮怨》、《雷雨》和《永恆的春天》等，代表作有《梁天來》扮演凌宗孔，另外亦有參演電影。鍾景輝、劉兆銘對梁天離世感到難過及可惜。

娛樂組

梁天近年未有公開露面，2014年他曾亮相亞視節目《ATV歲月如歌大賞》，獲頒「ATV光輝成就獎」。昨日傳來他離世的消息，梁天好友鍾叮噹向傳媒表示，昨日接到梁天姨甥通知這個噩耗。

梁天1960年代經朋友介紹認識鍾景輝，加入無綫在電視圈發展。鍾景輝得知好友去世感難過。劉兆銘讚梁天是好導演，兩人亦師亦友，是他其中一個學習榜樣。他更感慨又有好友離開，感到不捨。

澳門電台任職 1960年代加盟無綫

梁天早年於澳門綠邨電台任職播音員，又參演舞台劇，及後後轉至香港發展；1960年代加入無綫電視，拍攝《夢斷情天》受歡迎，代表作有《梁天來》，劇中扮演凌宗孔，以及《秋海棠》的秋海棠等。1970年代，梁天涉足幕後，擔任《大江東去》、《亂世兒女》等的編導工作。他有感當時欠缺演員，向無綫電視戲劇組鍾景輝建議開設藝員訓練班，及後培育出周潤發、劉德華、梁朝偉等巨星。

1975年轉投麗的 1998年離開亞視

梁天於1975年轉投麗的電視，繼續從事演員及幕後工作，監製過經典青春劇《IQ成熟時》。麗的電視易名亞洲電視後，梁天成為戲劇製作總監。

1984年梁天離開亞視，其後轉往新加坡發展。1990年代中期，梁天重返亞洲電視，參與《97變色龍》、《新包青天》等劇的製作。1998年因亞視管理層變動及裁員，梁天離開亞視。之後淡出影視圈，偶爾客串電影、舞台劇。