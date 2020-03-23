袁文傑斥剪手帶去蒲者罔顧人命

【明報專訊】袁文傑昨日為無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》拍攝外景，面對疫情也不敢怠慢，未埋位前戴口罩保護自己，他亦不禁鬧爆有回港強制隔離人士，剪手帶避監察及戴手帶仍外出，自私自利。

記者：林祖傑

袁文傑昨日戴口罩，以紙巾將口罩繩和面部隔開，他解釋趣怪造型是避免上鏡時面上留痕。問拍外景是否要加倍小心？他坦言：「拍什麼景都要小心點，真的要謹慎點，始終這一行人流比較大，埋位時不可戴口罩，可能有些戲分，還會與拍檔有少少身體接觸，唯有勤力一點搓手和消毒，大家做好本分。」

他直言女友張潔蓮更緊張，每次回家一入屋就要用消毒噴霧全身消毒，連環保袋及買回來的東西都要抹乾淨。」

對於新一輪疫情爆發，未來兩星期更嚴峻，他說：「驚！老老實實，我都唔驚你話我，我要向回港本應該要遵守強制檢疫隔離的朋友講，首先要搞清楚為何要回香港，香港同樣要面對疫情，絕不能罔顧人命走出去自顧享樂，14日兩星期都堅持不到？醫護人員這兩個月怎樣搵命搏？在網上還見到有人教別人，怎樣去剪斷電子手帶去蒲當無事，真是很自私自利的想法，呢啲真的要公審。」

取消德國之旅

袁文傑坦言作為球迷，疫情對自己影響最深刻的就是無波睇，原本他計劃向公司度期請假兩星期，到德國入場欣賞歐洲國家盃，賽事亦要延期，幸慢一步還未訂門票、機票及酒店，現只希望中招確診的球員無事。