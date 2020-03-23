《梨泰院Class》結局高收 朴敘俊飲酒慶功

【明報專訊】朴敘俊、金多美、劉在明及權娜拉等合演韓國有線頻道JTBC劇集《梨泰院Class》，前晚播出第16集大結局，講述朴敘俊負傷拯救被綁架的好友金多美，並與綁匪之一的安普賢打架，最後逃出生天，將安普賢繩之於法。權娜拉向警方告發劉在明旗下飲食集團的各種商業罪行，負面消息令對方面臨財困。朴敘俊借機侵佔劉在明的飲食集團，迫使他跪地求饒。朴敘俊大仇得報，更向金多美表白，二人於梨泰院拍拖，再上演甜蜜吻戲，大團圓結局。

朴寶劍客串演廚師 粉絲讚靚仔

客串演出《梨泰院Class》的《男朋友》朴寶劍，前晚在尾段登場，化身型爆廚師前往應徵權娜拉開設的餐廳。寶劍穿上廚師服煮意大利粉，粉絲大讚他靚仔。《梨泰院Class》結局錄得16.5%收視，創下開播以來最佳成績，成為JTBC歷來最高收視劇集第2位，僅次於《天空城堡》23.78%的成績。

朴敘俊昨日更新社交媒體，自爆前晚在慶功宴「飲大了」，至下午才酒醒。他又引用劇中對白稱酒十分甜美，並不忘感謝工作人員、拍檔及觀衆。據報，朴敘俊之後會伙拍《德魯納酒店》IU合演電影《Dream》，金多美也會接拍新片《再見我的靈魂伴侶》。