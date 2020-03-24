鍾嘉欣提議收留 胡杏兒想找包機 李施嬅返港即回家隔離

【明報專訊】李施嬅遠赴加拿大拍攝新劇《血與水》（Blood & Water），隨當地新型冠狀病毒肺炎疫情日趨嚴峻，劇組宣告暫時停工。因返港機位緊張，李施嬅一度滯留當地，慶幸終於改到機票由溫哥華回來，昨午5時45分戴着監察手帶出閘，然後call車直接回家隔離。她表示在機上沒進食及不去洗手間，由於要隔離，無奈不能出席今天的《法證先鋒IV》宣傳。她透露在加拿大時，鍾嘉欣提議收留她，但對方家中有小朋友所以婉拒。她又指好姊妹胡杏兒擔心她，曾想找包機接她回來可惜無渠道，但她已很開心。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

李施嬅戴帽和口罩，頸掛有迷你空氣清新機，獨自推着行李步出閘口。為配合香港強制海外到港人士的自我隔離檢疫措施，李施嬅左手繫上追蹤手帶，以及填寫健康申報表和家居地址及聯絡電話。她形容檢疫手續過程暢順：「有經過體溫檢測，因為沒有病徵，不需要深喉採集唾液，然後填表，再抄下我地址和電話號碼就完成。人流不多，過程好快不需半小時。」

全程戴口罩不吃不如廁

從加拿大回港約15小時航程，李施嬅全程戴口罩，沒進食也不去洗手間，只靠飲管喝水，睡覺戴眼罩及用被子蓋頭，還有消毒座位和行李車。

由於需在家隔離14日，李施嬅無奈表示，未能出席今日的《法證先鋒IV》宣傳及約朋友看劇集大結局。她未有買定日用品或糧食儲備，笑言靠外賣應該不會餓死，亦會留家做運動打發時間。她稱「胡說八道」的好姊妹很擔心，胡杏兒說要包機送她回港，可是又說不知渠道，不過姊妹如此關心，她還是感到開心。

勸母親勿約人打麻將

李施嬅表示加拿大就疫情開始緊張，她下榻的酒店甚少人，行山反而人多，之後都要關閉景點。她說：「行山好多人不戴口罩，所以邀我拍照都婉拒；政府立例每人要保持2米距離，否則罰款1000加幣。加拿大人好nice，沒歧視華人或不禮貌對待。我有帶足夠口罩過去用，那邊反而缺貨，於是分些給劇組人員。媽咪在當地住，有勸她勿約人打麻將並多留家。」

提到居住當地的鍾嘉欣提議可收留她暫住，李施嬅感激對方好意，但怕影響小朋友而婉拒，大讚此刻體驗人與人互相幫助。由於疫情未受控，暫時未知劇組復工日期；她在香港、加拿大先後都要接受隔離，笑言今年是她的隔離年。