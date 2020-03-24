杜明高確診 在囚韋斯汀傳染疫 稱疫情彰顯人人均等 麥當娜捱轟

湯漢斯（圓圖）稱確診兩星期後，他和太太麗達韋遜的狀况好轉，後者上載自己rap歌的片段，展現音樂才華。

麥當娜浸花瓣浴議論疫情，但她的言論不被網民及粉絲接受。（網上圖片）

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，曾有世界三大男高音美譽的西班牙歌唱家杜明高（Placido Domingo）前日亦透過facebook承認確診，正在隔離；至於早前因連串性侵罪判監23年的電影大亨韋斯汀（Harvey Weinstein）亦傳聞受感染。至於留在家中避疫的樂壇天后麥當娜（Madonna），在社交網發放影片評論這次疫情很偉大，彰顯了人人均等，隨即引來粉絲炮轟稱，貧富階層受感染絕不一樣，勸她收回言論。

現年79歲的杜明高本月22日在facebook表示，有道德責任告訴大家他接受檢測後呈陽性反應。杜明高稱有發燒及咳嗽等症狀，現跟家人正自我隔離。他又呼籲大家要極小心應對疫情，跟足指引勤洗手，並與其他人至少保持6呎距離，盡力防止病毒散播，此外最好留在家中。杜明高去年遭20名女子指控他於過去30年作出多項性騷擾行為，他其後宣布退出紐約大都會歌劇院所有演出。據報西班牙確診病例超過2.8萬，疫情嚴重程度僅次於內地及意大利。

韋斯汀正在隔離

本月11日因多項性侵罪被判監禁23年的電影大亨韋斯汀，正在紐約州的文德監獄服刑；據當地傳媒報道，文德監獄有兩名囚犯確診新冠肺炎，韋斯汀正受隔離，亦有傳他就是其中一名確診囚犯。網站Hollywood Reporter的記者電話訪問了紐約州懲教人員，對方只確認韋斯汀正在隔離；至於韋斯汀的律師團隊則說沒收到他確診的相關消息。

湯漢斯情况好轉

荷李活首對確診的明星夫婦湯漢斯（Tom Hanks）和麗達韋遜（Rita Wilson），昨日分別更新社交網，湯漢斯在Twitter表示，「從我們開始出現症狀到現在已過了兩星期，我們感覺好點了」。他表示應留在家，不會傳染任何人，也避免受感染，雖然需要點時間來適應，「但如果我們互相照應，有需要的地方提供幫助，放棄一些享受…這一切都會過去，我們會找到解決的辦法」。至於麗達則在Instagram貼出4分多鐘的片段，留言說：「隔離使人瘋狂，看過就會相信。」拿着一本厚書的她，隨即大展饒舌技藝，獻唱了3人組合Naughty by Nature的歌曲《Hip Hop Hooray》。

同為63歲的湯漢斯夫婦到澳洲拍攝新片期間確診，隨後送院治療，兩人上周出院後租住地方自我隔離；在當地取景的多齣電影亦宣布停拍，包括梁朝偉有份主演的Marvel新片《上氣》。

網民指摘欠缺同理心

近日經常在社交網聲稱寫隔離日記的麥當娜，日前又貼出片段，她裸體浸花瓣浴，只戴着頸鏈等首飾，然後對着鏡頭發表有關疫情的感想。現年61歲的麥當娜表示，「有關COVID-19，不管你多富有、多著名、多有趣、多聰明，無論你住在哪裏、幾多歲、講多動聽的故事，都美好地人人均等」，她說這正是新冠病毒可怕和偉大之處。她又上載另一張自拍照，並留言說，「沒有歧視—COVID-19！」

不少麥當娜的粉絲並不認同偶像的言論，有樂迷留言稱，「對不起，我的王后，很愛你，但我們並不平等，我們可能因為同一疾病而亡，可是窮人受最多苦，不要浪漫化這場悲劇了」。有網民質疑她是否清楚接受病毒檢測的過程，窮富並不一樣；也有粉絲認為很多人正在外面蒐購必需品，麥當娜卻在鏡頭前展示華麗生活，要求她停止這種行為和言論；亦有網民指摘她欠缺同理心，沒顧及弱勢社群。傳聞麥當娜跟現年25歲的男友Ahlamalik Williams，以及子女正在倫敦過着隔離生活。

facebook捐口罩

繼蘋果公司宣布捐出200萬個口罩給美國醫護人員後，社交網facebook亦會捐出72萬個口罩給前線醫護人員應急。facebook創辦人及行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）前日表示，醫護人員急需防護裝備，facebook儲存的72萬個口罩，是之前為防止加州山火持續而準備的，現全數捐出；另外，亦正搜尋以百萬計數量的裝備，計劃捐贈出去。