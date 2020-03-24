【開箱】韓片《狩獵的時間》撤檔改Netflix上架 李敏鎬金秀賢新劇有得睇

【明報專訊】新冠病毒肺炎疫情愈演愈烈，全球累積確診個案接近35萬宗，死亡人數超過1.5萬，各國政府要求民眾避免公開聚會，本地醫護亦呼籲港人：「為了你，我堅守崗位；為了我，請你堅守在家。」睇電視變成自我隔離的最佳娛樂，難怪影視串流平台Netflix的首席內容總監薩蘭多斯（Ted Sarandos）前日接受美國CNN節目訪問時表示，他們的觀眾人數最近明顯增加了。

《上流寄生族》崔宇植主演

這個說法當然並非幸災樂禍，Netflix跟其他影視製作公司一樣，面臨停擺危機，但薩蘭多斯表明，雖然旗下影視製作已全面停工，但他保證未來兩星期會如常支薪，又宣布成立1億美元（約7.8億港元）支援基金，幫助受疫情影響而失業的製作單位和員工。

隨着美國政府要求戲院暫停營業，片商隨即變陣，多齣荷李活大片包括《花木蘭》（Mulan）及《黑寡婦》（Black Widow）等紛紛撤檔；《喋血戰士》（Bloodshot）及《魔髮精靈：唱遊大世界》（Trolls World Tour）等則在戲院及串流平台同步上架，藉以減輕票房損失。

這股風潮最近吹到韓國，由《守望者》導演尹成賢執導、《上流寄生族》崔宇植等主演新片《狩獵的時間》，原定上月在韓國開畫，並獲邀參加第70屆柏林影展「特別放映」單元，據美國綜藝網站Variety報道，當時此片已賣埠予超過30個海外地區，但因受疫情影響而被迫撤檔，Netflix昨日宣布已購入播映權，定於4月10日全球同步上架。

《狩獵的時間》故事講述在未來城市裏，剛從獄中獲釋的俊碩（李帝勳飾），跟好友長浩（崔宇植飾）、奇勳（安宰弘飾）及常秀（朴正民）展開人生另一場冒險計劃，卻遭神秘人識破並追殺，這班年輕人誓要擺脫被狩獵的命運。

盡攬重量級韓劇 李敏鎬金秀賢退伍首作

除了電影外，Netflix昨日亦宣布購入多部重量級韓劇，包括李敏鎬退伍後首部復出之作《The King：永遠的君主》、金秀賢新劇《It's Okay to Not Be Okay》（前譯：雖有精神病但沒關係），以及憑《梨泰院Class》上位的金東希擔綱主演《人文教育101》等，正如薩蘭多斯所言：「期望為家居隔離人士提供一個苦中作樂的機會。」

李敏鎬伙拍《鬼怪》金高恩主演SBS電視台新劇《The King：永遠的君主》，預計下月17日首播，Netflix同步上架。故事講述神族在人間釋放了惡魔，打開平行時空大門，李敏鎬飾演的韓國皇帝李袞卻想關閉它，跟金高恩扮演的女警互相幫助，並發展出一段超越時空的愛情故事。此劇由《鬼怪》編劇金銀淑執筆，台前幕後陣容強勁，被視為繼《愛的迫降》後另一高收視劇集。

至於金秀賢跟《武法律師》徐睿知合演《It's Okay to Not Be Okay》則定於6月上架，跟韓國有線頻道tvN同步播放，故事講述金秀賢飾演一名專心照顧患精神病哥哥的男子，跟徐睿知扮演一名具有反社會人格障礙的兒童文學作家之間，如何擦出愛火的浪漫愛情故事。