洪永城被指「鹹豬嘴」 拒再合作 朱晨麗：每一樣都不是生安白造

【明報專訊】朱晨麗早前宣傳《多功能老婆》時多次大爆劇中老公洪永城擅加親熱戲，惹來男方「鹹豬嘴」疑雲。雖然洪永城已澄清沒有「抽水」，但近日被舊事重提，有傳二人反目，洪永城氣難下，拒與朱晨麗於《多》劇續集合作，總之兩個只能活一個。朱晨麗昨日出席《法證先鋒IV》宣傳時表示，有向洪永城道歉，希望不要把事件放大。不過她自言所講每一樣都不是生安白造，見到洪永城也不會尷尬，將來是否合作看公司安排。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

與洪永城傳不和，朱晨麗表示事件隔了那麼久又被重提，她自言OK，對洪永城沒芥蒂；至於將來會否再合作，要視乎公司安排。

有向洪永城道歉說不好意思

洪永城似乎很嬲，暗示不想再與朱晨麗合作？她重申要待公司安排，並表示事件發生後，已不止一次問候及安慰對方。洪永城如何回覆？她說：「就像正常朋友聊天、溝通。（拍攝前沒溝通？）我所講的每一樣都不是生安白造。我也有向他道歉說不好意思，希望大家不要再把事件放大，因都隔了很久。（會否再解釋化解事件？）要做的，之前都做過了，如果有需要，我都OK的。」

對於洪永城說對她不予置評，朱晨麗自言沒什麽看法，不會覺得難堪，亦不怕事件會嚇怕其他男演員。她續說事件發生後與洪永城未有碰過面，但見到也不會尷尬，又否認事件是擺對方上枱：「不要再講了。」

譚俊彥拍《特技人》朱晨麗突獻吻

對於有傳朱晨麗和洪永城不和升溫，《多功能老婆》續集兩個只能活一個。有份參演的陳煒，覺得二人可能欠缺溝通，並沒有大家所講那麼大件事，而且她也沒聽說《多》劇開拍續集。

曾跟朱晨麗合作《特技人》的譚俊彥表示，拍前溝通好，反而有場戲是朱晨麗事前沒跟他說，親了他，但有時監製會想要演員突如其來的效果，相信專業演員不會想太多。

問已為人父的譚俊彥，是否會跟女演員保持距離？他稱跟女同事食飯可能會有少少敏感，但演員都要有正常社交，和陳煒收工後都會一起吃飯。

此外，譚俊彥與陳煒對於《法證先鋒IV》大結局表示不捨，很感恩劇集收視有好成績，但暫未聽到開拍第5輯的消息。

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