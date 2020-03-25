【開箱】免飲醉少少有親密行為 看《乾杯！清酒女流》止癮

千葉麻里繪是侍酒師，酒量亦好，片中見她試酒都沒吐出來。她長於把清酒跟食物配搭；她也愛吃，其中一幕吃完一碗拉麵可以立即encore。

【明報專訊】香港多宗新冠病毒個案患者曾到酒吧消遣，特首林鄭月娥聲言將立禁酒令：「飲醉少少會有更親密行為，增加交叉感染風險」；按此邏輯，之前的染疫群組如婚宴、佛堂、火鍋……也應一律禁絕？明天在港上映的日本紀錄片《乾杯！清酒女流》，開場沒多久已有酒吧鏡頭，述說釀酒、侍酒與銷酒的3名女子故事。特首可放心，齋看電影不會醉，該可避免親密行為。

女杜氏 日本酒壇的少數族裔

《乾杯！清酒女流》由小西未來執導，前作《乾杯！日本清酒最高》2017年也曾在港上映，講述「杜氏」（首席釀酒師）苦心經營，但潮流興洋酒，傳統的清酒業低迷。有酒廠老闆更史無前例邀請英國人擔任杜氏，大膽革新；片中又訪問了原籍美國的清酒專家。

導演小西未來大概十分熱愛日本的傳統釀酒技藝，在前作已從多角度描繪酒廠的困境、311東北大地震的打擊，以及如何開拓外國市場等。來到新片《乾杯！清酒女流》，再談清酒，卻把焦點轉到女性身上。據報女人在當地從來禁足酒壇，全日本約有1500名杜氏，但女性僅30人，片中的今田美穗正是其中之一。她像很多日本女孩，大學時到東京升學，畢業後留下來工作，從沒想過繼承父業；當30出頭，事業愛情走到瓶頸，自言沒考慮過結婚的美穗思考是否應有一技之長，才不枉人生，於是回到老家，從頭學起釀酒。她說，最初也不曉得是否做得來，甚至沒把東京的房子退租留條後路。

片中訪問了今田美穗的父親，還有她往拜訪學藝的池田前輩，兩人同樣放手讓她摸索自己的天空；美穗經常笑嘻嘻的，卻有種堅持，譬如把已被淘汰的酒米「復活」，釀出獨特的地酒。美穗為家族酒造添上一抹溫煦柔美，據聞獲獎無數，連Robert Parker也給予高評價；很多同儕都說她活力充沛，不知哪來的能量。

侍酒師嘗百味 配搭食物細膩

至於侍酒師千葉麻里繪，是東京惠比壽GEM by moto的店長，主修化學的她本來在食品公司的研究室工作，及後為了解消費者的想法，所以從研究室轉到吧枱前，甚至不斷進修有關釀酒的學問。來自東北岩手縣的她，小時候在鄉間生活，電影也跟隨她返老家，麻里繪的味覺很開放，幾乎地上的一片葉，木頭上的菇撿起來就放進嘴裏。大概敏感的味蕾就是如此訓練出來。

中田英壽手下 與村上隆合作

片中千葉麻里繪大清早到工作的sake吧，打開10瓶8瓶的清酒，然後倒出來逐一品嘗，就像選妃一樣看哪幾瓶能中選，然後到夜晚憑經驗和直覺配搭菜式給客人品嘗。其中一幕是壽司店邀請她侍酒，跟sake吧有超過300瓶酒藏不同，壽司店只有30款清酒，但她從每一口的壽司中，在短時間內配搭出該冷或熱、甜還是酸的sake，讓顧客品嘗出不同層次的食物味道。片中有一名飲食雜誌的編輯說，日本男士都是大口灌酒，然後開始發牢騷，很少顧及跟食物的配搭，但千葉麻里繪不同，或許這就是女子的細膩與敏感。當年輕人都愛喝highball這類cocktail，像千葉麻里繪這類侍酒師，會否為清酒帶來新氣象？

另一主角是來自新西蘭的品酒師Rebekah Wilson-Lye，她到日本之前曾在韓國住了兩年，因為很喜歡《金閣寺》這本書，所以跑到京都看實景，一見鍾情，並長居下來；她在伊豆的初嘗清酒，一試難忘，以為是哪種葡萄酒，跟千葉麻里繪一樣，往後埋頭研究。她在足球名宿中田英壽的公司負責推廣清酒的工作，曾撮合藝術家村上隆與秋田縣5家酒造合作清酒系列。

曾在《乾杯！日本清酒最高》亮相的品酒專家John Gauntner和南部美人酒廠的掌舵人久慈浩介，都有在《乾杯！清酒女流》亮相，後者的公司就協助千葉麻里繪釀製屬於她的清酒。片中略嫌不足的是，只有Rebekah和今田美穗在酒展相遇，跟麻里繪都沒有交集，如果有一幕這3名「清酒女流」可同場交流心得，或許能擦出更多火花。

■上映日期：3月26日

3月29日22:00 NowTV ch116

3月30日23:30 NowTV ch116