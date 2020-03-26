陳曉東帶妻女4月初返京家居隔離

【明報專訊】陳曉東（東東）昨日以重裝備現身深水埗的屋邨，派發口罩等防疫物資；他表示農曆年陪妻女返台灣拜年，之後到過日本和馬來西亞旅行，回港後自我隔離半個月，預計4月底復工，赴橫店拍戲，4月偕妻女先回北京屋企檢疫隔離，「去橫店開工得我自己一個，不想跟家人分開太耐，所以決定4月初一家人先回北京，希望可以接受家居隔離啦」。

東東表示各地因應疫情，實施封關，他也不敢周圍走，逗留香港期間很樂意為大眾做點事，故會加快手腳派口罩和物資給長者，避免市民聚集，亦可以趕快回家休息，「見政府呢幾日做收緊措施，我覺得是對的。外地回來接受隔離人士，大家要乖、要聽話，不可以戴住手帶出街的」。對於有強制隔離人士偷走外出進餐、打波，備受外界狠批，是否要懲罰？東東說：「現在有熱線啦，其實都是希望大家自律。」

東東承認擔心疫情，也教育兩個女提高防疫意識，「有向她們講解世界發生什麼事，要小心保護自己，勤洗手，用餐前後、睡前、觸摸過金屬都要洗手，她們都明白」。學生上課無期，很多家長為照顧子女都非常頭痛，東東反未感壓力，「都預了是這樣，還好我出外時，有家人陪住兩個女，平時也有家教，又買了遊戲、摺紙畀她們活學，這些是小問題，我覺得作為普通市民都要做好本分。」

記者：鍾一虹