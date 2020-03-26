辛龍為劉真耗盡積蓄 盼妻羽化成仙 吳宗憲懇辭奠儀改匯款

劉真的遺照曝光，相中的她翩翩起舞，相當優雅，靈堂則以她生前喜愛的粉色、珍珠作佈置。（中央社）

【明報專訊】台灣「國標舞女王」劉真3月22日病逝，終年44歲，昨日於台灣龍巖會館設靈，一連5日開放給公眾弔唁至周日（29日），並於4月22日舉行追思會。靈堂以劉真喜歡的粉色、珍珠、豹紋元素作佈置，遺照選用一張劉真身穿黑色舞衣跳舞的全身照，舞姿像蝴蝶的她，天上繼續飛舞。弔唁通告配合遺照寫上「天地之間 翩然起舞 美麗說再見 思念劉真老師」，靈堂上播放是劉真生前要丈夫辛龍唱給她聽的《Nothing's Gonna Change My Love For You》，以示對愛妻至死不渝的愛。

劉真於今年2月在醫院接受心臟手術後，病危陷昏迷，她與病魔搏鬥45天，至3月22日病逝。劉真與丈夫辛龍結婚6年，育有4歲女兒霓霓，據稱劉真的手術與醫療費達百多萬港元，令辛龍耗盡一生積蓄。

昨日劉真喪禮的告示懇辭奠儀或花籃，改提供相關匯款帳戶，希望外界若要致意可直接匯款。吳宗憲昨日接受訪問時透露辛龍有經濟困難，他說：「辛龍比較像藝術家，表演也不一定覺得要賺多少錢，他並沒有存多少錢，這次手術開銷了很多，他們夫妻生活平淡……」。

辛龍合十不發一言

辛龍昨午12時26分抵達靈堂，低調從後門進入，神色憔悴不願受訪。他在靈堂逗留了5個多小時，離開時神情難掩哀傷不發一語，不斷雙手合十後上車離開。劉真的生前好友楊麗菁在2時30分抵達，崩潰狂哭進入靈堂，逗留半小時後離開。劉真的學員與粉絲早於中午12時陸續抵達排隊，不少人都哭紅眼眶，送劉真最後一程。

吳宗憲承諾負責霓霓學費

吳宗憲到場接受訪問，被問及劉真的帛金會否留作4歲愛女霓霓的教育基金？他霸氣說：「她想去美國念大學，全部我都可以來出，阿伯還在啊！」吳宗憲眼濕濕說：「我跟霓霓說，阿伯會帶妳去吃飯，她說爸爸媽媽都要一起，我聽到這句真的受不了，我真的很難過，等於騙她，因為媽媽『不能再跟她一起』，我現在要保護這個小朋友。」

他透露劉真的遺體將於本月底火化，因為辛龍不能接受「火化」這兩個字，故只會說是「羽化成仙」。吳宗憲又提到劉真的遺照是辛龍跟劉真爸媽討論挑選的，昨日劉真的父母也有到靈堂，白頭人送黑頭人。

劉真是台灣著名舞蹈老師，她未成名前，於2004年獲邀亮相節目《綜藝大哥大》，跟劉德華共舞，兩人精彩的演出，不止令人印象深刻，更讓劉真一舞成名，被封為「國標舞女王」並進入演藝界，擔任主持又拍戲。

娛樂組