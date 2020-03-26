岑麗香為囝囝曾想推工作

岑麗香（左圖）在活動上簡短介紹產品後，隨即戴上口罩（右圖），並用消毒紙巾為每間傳媒的咪高峰消毒才受訪。（攝影：孫華中）

【明報專訊】岑麗香（香香）昨日於新冠肺炎疫情下，到金鐘出席護膚品牌的新店開幕活動，吸引不少途人圍觀。香香做足保護措施，在台上作簡短產品介紹後，便接受傳媒訪問，她受訪前先用消毒紙巾抹手再戴上口罩，之後又用消毒紙巾為每間傳媒的咪高峰消毒。

昨日無綫娛樂新聞台傳出有員工疑似感染新冠肺炎個案，雖然結果是陰性，但為安全起見，香香接受無綫娛樂新聞台訪問時，亦與主播保持距離。

香香表示出席公開活動都擔心，加上有小朋友，所以做足預防措施。她說活動是疫情前接下，都有想過推掉，但大會很好，做足防疫準備。

無綫昨日傳出有疑似個案，幸最後檢驗結果是陰性；正拍攝新劇《BB大晒》的香香，表示開工時經常見到有人在化妝間為每張枱櫈及用品消毒，公司都希望演員可在放心的環境工作。她稱因應疫情，現在每日只開一組，好讓他們有充足時間休息提高免疫力。

入屋前全身消毒

已為人母的香香，表示現時每日收工，無論幾夜都要全身消毒後才入屋，她說：「鞋一定放在門外，門口還放了一部蒸氣機蒸去完街的衣服，待全身消毒後，才敢把頭伸入BB房。」

談到囝囝1歲生日，香香表示只是一家人吃飯慶祝，並為囝囝搞了一個「cake smash」活動，她說：「送給囝囝人生第一個生日蛋糕，他未食過如此好味的食物，可以讓他用手拍打任玩，弄到全身污糟都無問題。我們為他拍照和拍片來紀念，這比送禮物好，因他才1歲，送禮物將來都會不記得。」

記者：陳釗

攝影：孫華中

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