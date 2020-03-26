日本藝能界首宗確診 志村健恐感染窪田正孝

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，現年70歲的諧星志村健成為首名確診日本藝人，暫時未知「中招」途徑，難怪跟他合演綜藝節目《志村動物園》的男團嵐成員相葉雅紀、晨間劇《聲援》拍檔窪田正孝等人人自危；另一方面，曾與披頭四合作的利物浦音樂人Cy Tucker上周感染新冠肺炎，本周一在當地醫院病逝，成為英國樂壇首宗死亡個案。

志村健所屬事務所昨日發表聲明，他在本月17日感到異常怠倦，於是留在家中休息，兩日後開始發燒及呼吸困難，入院時已是重度肺炎，經過新冠肺炎檢測，本周一正式確診。當地衛生部門證實，志村健發病後一直在家，估計密切接觸人數有限，但感染源頭仍然未明。

有份演山田洋次新片

上月剛慶祝70歲生日的志村健，憑藉《志村動物園》其中一個環節「阿笨與阿占」深受港人歡迎，雖然近年健康情况欠佳，先後因肝病及切除胃部瘜肉而入院，但仍工作不斷，即將接拍山田洋次執導新片《電影之神》，又跟窪田正孝合演NHK電視台晨間劇《聲援》，如今感染新冠肺炎，一切演出均要暫停。

由於新冠病毒潛伏期長，早前跟他一起主持《志村動物園》的藝人包括相葉雅紀、Daigo，《電影之神》導演山田洋次及主角菅田將暉，以及《聲援》拍檔窪田正孝等均有機會受到感染，還未計算電視台及電影公司的幕後工作人員，難怪有日本傳媒估計，受到志村健個案影響的圈中人可能高達1000名。

椎名林檎見官望支援演藝界

日本政府為了遏止疫情，早前「強烈勸阻」大型活動及演唱會舉行，女歌手椎名林檎跟所屬樂隊東京事變的巡迴演唱會被迫叫停，損失慘重。前日她親自拜訪日本經濟再生本部大臣西村康稔，要求當局對演藝工作者提供適當支援；另一方面，韓國電影導演協會亦發表聲明，促請政府把千億韓圜的電影發展基金，改作支援受疫情影響而失業的工作人員。

曾與披頭四合作Cy Tucker染疫亡

歐美方面，曾為披頭四伴奏的76歲利物浦音樂人Cy Tucker、81歲東尼獎劇作家Terrence McNally，以及86歲爵士樂手Manu Dibango都因新冠肺炎病逝；美國搖滾歌手Jackson Browne和饒舌歌手Slim Thug則證實感染，目前在家隔離。

《神奇女俠1984》延至8月中上映

在疫情影響下，美國戲院關門，繼Marvel超級英雄片《黑寡婦》（Black Widow）宣布全球撤檔後，原定6月上映的DC超級英雄片《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）亦不能倖免，華納電影公司發表聲明，為避炎而延至8月14日開畫，原本擁有這個檔期的《水行俠》華裔導演溫子仁（James Wan）驚慄新作《Malignant》、動畫《狗狗震！》（Scoob!）及舞蹈片《狂舞紐約》（In the Heights）則無限期押後。

《神奇女俠1984》女導演柏蒂鎮堅斯（Patty Jenkins）事後透過社交媒體表示：「我們相信戲院的力量，拍攝《神奇女俠1984》亦是為了可以在大銀幕放映，在此艱難時刻，相信戲院老闆亦在掙扎，請大家一起祈禱吧。」