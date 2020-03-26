【開箱】《比悲傷更悲傷的故事》拍劇 「一看飈淚」準備喊足10集

《比悲傷更悲傷的故事》由韓國電影到改編為台片，現在還會拍成10集的電視劇。

【明報專訊】《閨蜜》陳意涵伙拍《帶我去月球》劉以豪主演的台灣片《比悲傷更悲傷的故事》，2018年上映時，兩岸三地票房同告捷，在台灣收近6000萬港元，香港票房亦超過2200萬，在內地更高收9.5億人民幣，以文藝片而言，成績十分不錯，最近更宣布開拍劇集版，預計明年上架。

電影版票房報捷

《比悲傷更悲傷的故事》改編自同名韓國片，原版由《天國的階梯》權相佑和《媽媽》李寶英主演，台片版本基本故事主軸一樣，但細節加了在地元素。

故事講述唱片製作人張哲凱和作詞人宋媛媛自高中失去家人後，就成為彼此最親密的朋友、唯一的家人。他們相愛相依，彼此信賴，生活簡單而快樂。但哲凱病情不斷復發，捨不得留下媛媛一個人無依無靠，於是隱瞞了病情，同時暗中決定用他剩下的時間為媛媛尋找可以照顧她一生一世的男人。

製作費4500萬元

據報此片當年感動不少女觀衆，紛紛入場大哭一場，在男觀衆之間卻評價麻麻，覺得為文造情，逼觀衆擠出眼淚。不過影迷受落，電視劇觀衆更能接受這種韓劇式慘情。台灣傳媒報道，《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙在劇集版將會跟莊淳淳聯合監製，呂安弦續任編劇，可說是原班人馬上陣，獨換了由拍過《台灣十年》「蝦餃篇」的謝沛如執導；後者執導的《大餓》，曾獲2016年香港亞洲電影投資會劇本發展基金，去年在香港亞洲電影節放映，被喻為台版《瘦身男女》，講述體態肥胖的主角受盡歧視，決心減磅改變自己，之後重新找到自我的過程。接下《比》劇導演工作後，據悉謝沛如反覆多次看電影片段，也涉獵相關主題的影視作品。

《比悲傷更悲傷的故事》電視版預計拍10集，暑假開鏡，製作費達4500萬港元；據台媒報道，監製莊淳淳表示：「《悲傷》電影成功，也給《悲傷》劇集一個最重要目標，就是要比韓劇更催淚、觸動觀眾感情最深的角落。」

林孝謙轉做劇集版監製，壓力也倍增，「最難是維持悲傷動人的情感，但是增加更感人的情節來辯證愛的各種可能。畢竟電影成功，大家對劇集會有更高期待。整個團隊在編劇呂安弦領導開會下多次討論，推翻了之前的設定，才寫出目前這個一看就飈淚的版本。希望透過這劇，讓大家看到新生代演員的實力與更多可能，也帶給大家面對困境的勇氣」，此言似在暗示劇集版將是電影的延續。

劇集暫未定名，故事或將有更多主角學生時期的相處或背景故事；未知陳意涵和劉以豪會否參演，據悉演員名單仍在確認中，但劇組正與國際平台商談合作，預計明年上架。