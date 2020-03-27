何雁詩發燒擔心「中招」 接受新冠肺炎快速測試

抱羔的何雁詩不忘於網上向未婚夫鄭俊弘示愛。（網上圖片）

何雁詩前日到新城電台接受訪問後，出現發燒及喉嚨痛症狀，隨即睇醫生及停工。（資料圖片）

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，香港確診個案持續增加，人人自危擔心「中招」！何雁詩近日忙於宣傳新歌《致有夢想的人》，前日她到新城電台接受訪問後，晚上在家出現發燒及喉嚨痛症狀，令她非常擔心，昨日接受快速測試，兩日後知結果。唱片公司已通知新城電台，並取消她之後的工作。何雁詩與未婚夫鄭俊弘同居，為安全起見，他們在家裏會保持距離，她留在房，鄭俊弘則在廳。

娛樂組

何雁詩前日到過新城電台訪問，晚上回家後，出現發燒及喉嚨痛病徵，現在新冠肺炎疫情肆虐，為安心她接受快速測試，最快要兩個工作天才有報告。她的唱片公司已知會新城，原本今日有電台訪問亦已取消，之後工作看報告結果再決定。

鄭俊弘做廳長

何雁詩表示看了醫生，已經退燒，但仍有少少喉嚨痛。醫生說她沒有大礙，無外遊亦未有接觸確診者，屬低風險。不過她仍決定做快速測試，有最新狀况會通知大家，她目前在家中自我隔離，留在房中，鄭俊弘則在廳。

鄭俊弘表示何雁詩沒接觸過感染新冠肺炎患者，不擔心她會染上新冠肺炎，但安全起見，兩人在家會保持距離。何雁詩雖然抱羔，但前晚仍不忘放閃，在社交網分享鄭俊弘駕車時的背面照，留言「I love u」，甜蜜非常。