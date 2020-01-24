肥到140磅演空姐 湯洛雯：有兩個蔡思貝咁重

【明報專訊】楊明、張振朗、蔡思貝、湯洛雯及蔡國威等昨日為下周播出的無綫新劇《機場特警》宣傳，所有演員均以劇中造型亮相，眾人為抗疫全程戴上口罩。蔡思貝提到拍該劇時要增肥10磅演特警，相反劇中演空姐的湯洛雯要積極瘦身，但一直追不到進度，變了圓碌碌空姐，幸勉強穿得落套空姐衫。

《機場特警》緊接高收視的劇集《法證先鋒IV》，楊明信心十足稱：「希望這套劇的收視跟《法證IV》差不多，因我們花了很多心血去訓練，盡量做到似機場特警，希望多些觀眾看到。」有網民聲稱因警察題材罷睇？張振朗說：「唔好啦！睇吓啦！因為我哋真係花咗好多心血，每日都日曬雨淋，由夏天拍到冬天，有好多汗水，希望觀眾可以感受到。」

楊明張振朗互捽肌肉

楊明與張振朗劇中身材甚健碩，他們透露劇中經常互捽肌肉。問兩人可有想過性向揀錯路？楊明笑道：「條條路都是自己揀，中途轉吓都幾好，拍劇就有這樣好，未試過的可以試吓。」拍劇時練得一身肌肉，現在卻打回原形？楊明笑言因覺得肌肉好寶貴，所以加上一層脂肪保護，包住以免肌肉受傷害。問他們女友喜歡健碩還是現在的身材？他們異口同聲道：「她永遠都咁鍾意我！」

蔡思貝透露拍攝時增肥10磅，令身形更飽滿，現已回復原狀，體重大概在100磅左右。湯洛雯聞言道：「我讀小學6年班時已經100磅了！現在最瘦都120磅，最肥試過140磅，有兩個蔡思貝咁重。」湯洛雯稱因張振朗太瘦，拍攝時她要盡力減肥，但追趕不到對方進度，劇中依然圓碌碌，幸勉強穿得落套空姐衫，她說：「對我而言，所有貼身衫都好難carry。」

蔡思貝：完全唔識許廷鏗

問蔡思貝可會跟3月27日生日的緋聞男友胡鴻鈞慶祝生日？她表示要開工，會以短訊祝對方生日快樂及身體健康。之後可會補祝？她說：「隨緣！」她表示最近忙開工，很多對白要背，幾乎斷六親，無時間理其他事，早前剛好有時間跟爸爸慶祝生日。對於有傳許廷鏗因不滿胡鴻鈞不告知與她拍拖令二人反目？她說：「我是完全唔識許廷鏗的，別人的事我不多講了！」

蔡國威認與韓君婷同居近一年

蔡國威早前被爆與韓君婷同居，他表示收到很多祝福短訊，但其實熟朋友一早知道兩人關係，是好好好好的朋友，他們已一起住了差不多一年，他說：「有些事情大家在心中意會到就得，不用講得咁白，總之我們是好好好好的朋友啦！」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳