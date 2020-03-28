放下心頭大石 何雁詩病毒測試呈陰性

【明報專訊】何雁詩本周三到新城電台接受訪問後，晚上在家出現發燒及喉嚨痛症狀，令她非常擔心，跟未婚夫鄭俊弘在家隔離外，並於前日立即接受新冠肺炎的快速測試。昨日她收到測試報告，是呈陰性反應，讓她放下心頭大石。

影響到人會內疚一輩子

何雁詩昨午在社交網告知大家測試結果。她表示一般情况下生病絕對不怕，但今次的疫情令她非常擔心，如影響到親人及其他人，她會內疚一輩子。當她收到報告是陰性時，開心可讓最近接觸過她的人放心。如果令大家擔心一整天及工作有影響，她十分抱歉。她又補充親身到醫院後，更加尊重醫護人員，他們在高危地方工作後，會擔心會否帶病毒回家，身心一定十分疲累。為支持及減輕醫護人員負擔，大家必定要多留在家，除工作外，如非必要，勿外出聚會！

趙慧珊想與余香凝姊妹結拜

另一方面，余香凝與胞妹余潔滢昨日到新城電台擔任節目嘉賓，跟主持趙慧珊（Aka）合唱。余香凝的處女個唱受疫情影響延期，感到有點失落，幸好有機會到電台獻唱填補心靈空虛，但她不夠喉，打算約Aka在網上平台再唱過。

Aka笑言想跟余氏姊妹結拜，因最近頻頻結緣合作。余香凝搞笑說：「暫時不能滴血結拜，疫情下有傷口容易受感染！」Aka要求結拜做大家姐，但獲告知要送金器給兩名妹妹，她即縮沙說幾年後等她發達先！

記者：鍾一虹