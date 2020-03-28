41歲生日曬B仔可愛照 梁競徽宣布再做老竇

【明報專訊】梁競徽（前名：梁烈唯）與老婆Tina結婚6年，育有3歲女兒Karina。去年Tina懷第2胎，日前在「疫」境下為梁競徽誕下B仔，與女兒湊成「好」字。前日是梁競徽的41歲生日，他在社交網分享囝囝的照片，宣布囝囝已出世。再度榮升爸爸，梁競徽要更加努力掙奶粉錢。台灣歌手林宥嘉昨晚亦報喜，宣布女兒Pippi出世了。兩名星級靚媽岑麗香與楊思琦昨日亦曬囝囝的靚相，岑麗香囝囝Jacob已一歲大，精靈可愛。楊思琦上月誕下囝囝，她毋懼疫情安排囝囝影靚仔寫真相。

梁競徽近日低調再做爸爸，他昨日在社交網上載B仔可愛相宣布喜訊，他說：「如果讓我重新選，我的選擇還是一樣，路即使再難走，我們還是有路走，而且可以手牽手！即使美夢不長久，平淡是福我們有！感謝你們令我這生多富有。」正在上海拍劇的梁競徽昨日接受《明報》電話訪問，談到再做爸爸的心情，他說：「一樣開心和緊張，陪老婆、兒子出院後，我都有幫手煮飯分擔家務，不過我們未有太多溝通，我就離家去內地拍劇，屋企要找家人幫手，暫時亦未替兒子改名，只稱呼他『細佬』。」

上海拍劇掛住家人 認偏心大女

梁競徽表示離家的日子，好掛住家人，經常會透過視像對話聯繫，但自認比較偏心大女，「我掛住個女多一點，因為大女相處了幾年，好有溝通，兒子年紀仲細，未懂得太多回應」。兒子出世時，正值新冠肺炎疫情嚴峻，梁競徽表示照顧家人時需要更加注意衛生，「這段時間不能探訪，所以得至親見過細佬，好多親戚都未見過」。他坦言現在家庭負擔大，要努力掙錢，需要一邊拍劇一邊接工作，暫時未知何時回家團聚。

林宥嘉添女兒湊成「好」字

台灣歌手林宥嘉昨晚亦報喜再做爸爸，老婆丁文琪誕下女兒Pippi，跟一歲兒子酷比湊成「好」字。他在社交網上載一家四口合照，丁文琪在牀上抱着B女。林宥嘉留言說代女兒送給哥哥酷比最想要小獅子足球，酷比好開心；酷比亦送妹妹一隻小雞娃娃作回禮。他感謝老婆的辛苦了，請好好坐月子，什麼都不要操心，兒子就交給他！

岑麗香兒子一歲生日超可愛

岑麗香與老公強強的囝囝「小強強」Jacob去年3月出世，轉眼Jacob已經一歲，香香昨日在社交網曬多張囝囝靚相，還有她抱着囝囝的溫馨互動照，以及一家三口幸福照。Jacob玩到全身都是蛋糕，樣子搞笑，又開始出牙仔，有很多頭髮，十分可愛，跟媽媽好似樣。香香留言祝囝囝生日快樂。

楊思琦為「豬豬」拍初生寫真

楊思琦則分享初生囝囝「豬豬」的寫真照，「豬豬」熟睡樣子萌爆，還有楊思琦與囝囝鼻貼鼻，以及女兒陪在弟弟身邊的溫馨相。楊思琦代囝囝留言：「我是豬豬，今次mummy帶我去影『寫真』！嘩！係『初生寫真』啊！第一次影靚仔相，勁開心！哈哈，原來有幾個造型𠻹！你哋鍾意邊款多啲？」

記者：鍾一虹