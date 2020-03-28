密密落區派抗疫物資 楊玉梅獲封慈善美魔女

【明報專訊】楊玉梅、蒲進、葉家寶昨日落區向市民派口罩及消毒用品，高永文醫生亦參與支持，呼籲大家注意個人衛生勤洗手，齊心抗疫。

創世電視獲香港緬甸商會送出口罩，派發給有需要人士，葉家寶透露影音使團創世電視連日多次活動，已派出逾5萬個口罩，希望幫到有需要人士；同時，亦與香港基督教輔導學院合作，向受新冠肺炎疫情影響導致情緒焦慮不安的人提供24小時「人生熱線」電話輔導服務，提供傾訴渠道。蒲進則表示不忍見到長者排隊撲口罩，故願意幫手。

願做「人生熱線」義工

已多次參與派口罩活動的楊玉梅，被封為「慈善美魔女」，她解釋近半年出席10多次慈善活動，包括捐血、賣旗、派口罩等，都是零酬勞、零車馬費，以有錢出錢、有力出力的心態幫人，自己也感開心。她說：「今日來活動前，我好攰又驚，擔心疫情太勁，想過甩底不來，但因應承了葉家寶，而且為了幫人，最終都出現。」入行多年的楊玉梅稱人生經驗豐富，願做「人生熱線」義工，幫手接聽電話做心理輔導，就如她勸導因飲酒致肝硬化的朋友盡早求醫一樣。她又公開斥責帶着監察手帶違反隔離令照出街的人，是不懂自律和不負責任行為。

記者：林蘊兒