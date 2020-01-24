TVB餐廳暫停小菜防多人同枱 馬國明食碟頭飯呻少了樂趣

TVB餐廳配合政府新措施，每張枱只放4張櫈，枱與枱之間有一定距離。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】新冠肺炎疫情嚴峻，政府前日公布新防疫措施，禁止超過4人聚集，餐飲食肆入座人數只可維持正常一半，桌與桌之間需保持1.5米距離，以及關閉6類娛樂場所。TVB將軍澳電視城一向做足防疫措施，餐廳響應政府，每張枱只放4張櫈，並在當眼處貼出告示提醒注意事項。馬國明與商天娥（娥姐）昨日在電視城拍新劇《BB大晒》，娥姐笑言平日多數跟岑麗香及助手食飯，剛好4個人，無預馬國明。馬國明則透露公司餐廳暫停小菜供應，同事間少了同枱食飯樂趣，不像以前熱鬧，但安全重要沒辦法。

TVB除安排入電視城人士要量體溫、使用消毒搓手液，餐廳近期亦實施暫停小菜供應，只有套餐。昨日所見，餐廳配合政府新措施，每張枱只放4張櫈，枱與枱之間有一定距離。還在不同地方貼上告示：「溫馨提示：為自己，顧他人，食飯時，咪講嘢，要講時，戴口罩。祝各位身體健康。」

3星期無踢波 在家舉啞鈴

馬國明、商天娥（娥姐）昨日為《BB大晒》開工，馬國明稱公司員工餐廳暫停提供小炒菜式，與同劇演員少了同枱食飯樂趣：「暫時不可以大班人圍住圓枱食飯，不似以前那麽熱鬧，只能點碟頭飯，幾個坐埋一齊食，不過大家見面仍會有講有笑，無法啦，安全為上。不用開工時，我會戴口罩，家姐又買了搓手液畀我掛袋，方便使用。」他最近忙拍劇，無時間出外睇戲，收工便回家，所以戲院關閉對他影響不大，但足球場、健身室關閉，對他有影響，「我已經3星期無踢波，朋友說運動場連龍門架都搬走了，健身室又關閉，我唯有在家舉啞鈴」。

馬國明笑稱公餘時間，可以跟家姐一起欣賞正重播的《On Call 36小時》，他笑說：「感覺幾好、幾得意，以前網民讚我和楊怡合襯，叫我追她，可惜我輸畀羅仲謙。」

減少外出 未見過林子善女兒

提到楊怡與羅仲謙的BB預產期5月，他表示跟他們仍保持聯絡，相信要待疫情過去才可相約聚會，就算跟《鐵馬尋橋》班兄弟姊妹最近也少了見面，「最近好少外出食飯，多留家中，連林子善的女兒都未見過，遲少少再見，希望疫情盡快過去」。

商天娥戴透明大面罩食飯

對於新冠肺炎疫情肆虐，娥姐稱非常重視健康，胸前扣上抗菌包，出入化妝間又以手帕遮口鼻。她說：「做演員要上鏡，開工不方便戴口罩，怕整花妝容，不過我好小心，出入用手帕遮口鼻，保持對手乾淨，勤洗手。食飯時就戴個透明大面罩，夾餸落飯碗，將碗放入面罩內食，安全一點。」她自嘲以前少用面罩，收到朋友從外國寄來的面罩，使用時曾擺烏龍，「覺得戴面罩後視覺矇查查，原來我未撕開面罩塊保護膜」。

娥姐表示日常跟老公和媽媽3人生活，不超過限制。至於劇組放飯時段，唯有減少與人一齊食飯，「今日老公來陪我，平時我與助手、岑麗香和助手共4人一起食飯」。問到不預拍檔馬國明？娥姐笑說：「馬國明咁靚仔，最多我叫助手暫時讓位畀佢。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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