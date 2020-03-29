陳斯允確診新冠肺炎 丈夫月中感染漸康復

【明報專訊】香港新冠肺炎確診人數逾500多宗，已故香港時裝設計師俞儷軒的二女陳斯允（Ingrid）證實確診，她昨日透過公關回應稱丈夫Thierry Mandonnaud早前確診後，她入住隔離營期間亦確診，她的兩名女兒及保母的檢測呈陰性。

兩女兒與保母檢測呈陰性

陳斯允與著名香水連鎖店Sephora老闆Dominique Mandonnaud的兒子Thierry於2012年結婚，Thierry本月中確診新冠肺炎，他連日來在社交網交代病情，包括確診經過、在醫院治療情况，他還說很想念太太及兩名女兒，並表示慢慢康復中。豈料昨日他上載與太太陳斯允戴着口罩相擁的照片，稱太太也確診感染新冠肺炎，但一家人向好的方面想。他又透露兩名女兒及保母對檢測呈陰性。

陳斯允昨日透過公關回應確診新冠肺炎一事：「陳斯允小姐於2020年3月26日入住14天隔離營期間，確認患有COVID-19冠狀病毒。除了她與丈夫Mr. Thierry Mandonnaud，兩女兒和保母檢測陰性。」陳斯允說：「親身經歷到當確診患者家屬，入住隔離營到確認自己患有新冠肺炎的過程，我想藉此感謝香港衛生署和所有香港醫務人員為患者和家人的治療和護理，以及防避措施為防交叉感染，保護我和我的家人。從此經驗希望大家領悟到遵守政府『禁聚令』和隔離的重要性。謝謝傳媒人士關心，祝大家身體健康。」

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