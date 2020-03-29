《法證先鋒IV》結局留伏線 張曦雯殺氣眼神暗示有第5輯

張曦雯飾演的Emma露出充滿殺氣的眼神，但未交代她是否兇手，似為下一輯留伏線。（視頻截圖）

【明報專訊】無綫劇《法證先鋒IV》前晚播出大結局，該劇於疫情下一直收視理想，前晚特別安排台前幕後出席活動，分享感受及一起觀看大結局，又即場宣布該劇1至24集的收視破了2013年開始計算的7天跨平台總收視紀錄，收視達35.8點，逾233萬觀眾收看。有傳該劇再添食開拍第5輯，雖然總監製梅小青已宣布榮休，但結局依然留下「Big Big Boss」原來是張曦雯所演的Emma這伏線。

《法證先鋒IV》結局中，出現新的兇案，有4具小丑打扮的屍體。鏡頭一轉Big Big Boss現身，回憶片段是Emma當日被小丑擄走的場面，接着是黑影與Emma充滿殺氣的眼神，原來「Big Big Boss」是Emma，為第5輯《法證先鋒》留伏線。總監製梅小青稱Emma小時候被小丑捉走留下陰影，對小丑充滿仇恨，但她是否兇手？讓大家期待。

梅小青邀演員為母祝壽

黃浩然、朱晨麗、陳煒、譚俊彥、黎燕珊等劇中演員前晚一齊看結局，正在家居隔離的李施嬅亦透過片段現身。席間梅小青感觸稱相信這次是自己監製劇集最後一次大結局，已過身的爸爸最喜歡看到她的名字在熒幕上出現，媽媽亦喜歡看，但現在已看不見只能聽到，她誠邀一眾演員齊齊向其母祝賀88歲生日。

黃浩然朱晨麗嫌對手戲少

黃浩然表示該劇收視報捷，已達到陪觀眾抗疫目的，他與朱晨麗齊稱劇中演兄妹甚有默契，但對手戲不夠多，希望再合作。問兩人可有向梅小青探口風，是否會開拍第5輯？朱晨麗說：「心情很矛盾，我不敢問小青姐，雖然我很期待，但為了她的健康，也希望她多點休息。」黃浩然說︰「聽聞如開拍第5輯的話，會有佘詩曼、鍾嘉欣，但小青姐沒說。如果真的開拍，希望可以加多一點喜感。」

譚俊彥：老婆最失落

陳煒表示這麼好的劇，當然想再拍，該劇大結局後會感到失落，因她每晚都會追劇及在網上看觀眾反應。譚俊彥表示對會否開拍第5輯隨緣，他笑道：「大結局我老婆最失落，因為我晚晚都陪她追劇。」

黎燕珊稱好角色難求

黎燕珊於該劇單元演出大獲好評，她稱出街都有人叫她劇中角色名字，連女兒都看到喊，要她輔導。《法證IV》暫時是她加入無綫以來拍過最好的劇集，她說：「這些角色可能一生人都未必有機會遇到，同事都讚我豁出去演得好，證明我是識演戲，希望未來有更多演出機會。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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