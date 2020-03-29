木村拓哉奉政府籲留家度周末 湯漢斯夫婦隔離完返抵洛杉磯

【明報專訊】兩屆金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）和太太麗達韋遜（Rita Wilson）本月11日在澳洲拍戲期間確診新型冠狀病毒肺炎，成為荷李活首對染疫夫婦，完成隔離後，兩人前日已返抵洛杉磯，有傳媒拍到他倆駕車返家，並笑對傳媒鏡頭；至於日本「萬人迷」木村拓哉響應政府呼籲，這個周末留守家中，在微博上載與愛犬的合照的他留言稱，「老實地待在家裏」。至於曾主演《世紀戰疫》的麥迪文（Matt Damon）和琦溫絲莉（Kate Winslet）則拍片呼籲大衆預防新冠肺炎。另外，韓國有線頻道Olive TV的飲食節目《飯Bless You》製作人確診，劇組包括李英子等主持，正自我隔離等候檢疫。

近日美國確診新冠肺炎人數已突破10萬，成為全球之冠；本月11日，身在澳洲昆士蘭準備拍攝新片的湯漢斯夫婦宣布確診，震驚全球，其時澳洲衛生部門稱兩人屬輸入個案，懷疑他們在美國或出發途中受感染；兩人經治療後於16日出院，並留在當地租屋自我隔離。本月23日（周一），湯漢斯更新社交網Twitter表示，經過出現症狀後兩周，他和太太情况已好轉。據《紐約郵報》Page Six版報道，兩人前日乘搭私人飛機返抵洛杉磯，湯漢斯駕車返家，麗達韋遜則坐在他身旁，兩人看來精神奕奕，面對鏡頭笑容滿面。

日本方面，前日（27日）新增123宗新冠病毒確診個案，為最大單日增幅，東京更新增40宗確診，連續第3日確診人數40人或以上，為全國最嚴重。東京都知事小池百合子警告，疫情或出現大爆發，促請民眾周末避免外出。木村拓哉昨日更新微博，公開在家中抱着愛犬的合照，又留言稱「老實地待在家裏」，響應政府呼籲，不少網民大讚他做法正確。從他跟愛犬合照的角度所見，應該不是自拍照，他的女兒心美和光希都擅長攝影，看來一家人留在家中共敘天倫之外，心美和光希就以父親為拍攝對象。

《世紀戰疫》主角拍片宣傳抗疫

《毒網》金像導演史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）2011年上映的舊作《世紀戰疫》（Contagion），今年1月疫情爆發時重登iTunes電影榜10大位置，該片雖然是虛構，卻以2003年SARS為藍本，並曾來港取景；講述桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）來港公幹，不幸染病，其間她到過澳門，之後返回美國寓所之前，曾到芝加哥跟舊情人密會，成為超級帶菌者卻不自知。她回家後十分不適，最初還以為是時差影響，但沒多久就跟年幼兒子雙雙逝世。扮演桂莉芙丈夫的麥迪文（Matt Damon）身藏抗體，即使緊密接觸也沒受感染，及後從疾控中心醫生琦溫絲莉（Kate Winslet）口中得知太太的病因，琦溫絲莉最後也染疫殉職。

新冠肺炎疫情肆虐美國，哥倫比亞大學公共衛生學院最近邀請有份演出《世紀戰疫》的麥迪文、琦溫絲莉，以及在片中扮演醫生的《22世紀殺人網絡》男星羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne）和飾演研究病毒科學家的珍妮花艾莉（Jennifer Ehle），分別拍攝4條短片，呼籲群衆外出時要遵守保持6呎的社交距離，避免人群聚集，勤洗手遠離病毒，做好防疫本分，減少前線醫護人員的負擔；並解釋根據專家意見，可能要等16至18個月才有疫苗出現，所以找到治癒方法之前，大家應該互相照顧齊心抗疫。其中麥迪文特別提到自己在《世》片的角色因為天生有抗體而沒受感染，他強調那只是電影，並非現實狀况，呼籲正放春假的年輕人注意別聚集，尤其不要自以為健康，就可免於染疫，而且很多時帶菌者根本沒有症狀。