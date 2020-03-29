【開箱】《周遊記》玩魔術打籃球 首集周杰倫蕭敬騰唱遊巴黎

【明報專訊】新冠肺炎肆虐全球，各國均呼籲市民留家避疫，戲院生意慘淡，影視串流平台Netflix卻成為「避炎恩物」，早前有報道Netflix近月點擊率上升，在疫情嚴峻期間上架作品，應該會得益不少，難怪Netflix首個華語綜藝節目《周遊記》本月21日上架後，一度打入香港區Netflix點播榜十大位置。

周杰倫「耍帥」個性盡現

Netflix近年不斷擴充版圖，除了歐美劇集及電影，也兼顧亞洲觀眾口味，除了日韓影劇外，亦投資華語原創作品。《周遊記》便是首個華語綜藝節目，以亞洲天王周杰倫掛帥，帶同其3名好友及每集不同嘉賓，遊遍世界各地，並且邊玩魔術邊享受生活。

節目以周杰倫為主角，而且每集沒有劇本，將他最真實一面呈現觀眾面前。熟悉周杰倫的粉絲應該知道他的個性與喜好，除了音樂之外，也愛玩魔術、打籃球；他愛「耍帥」、好勝心強、愛指揮同伴等個人特點，更每一集都會出現。

譬如第一集，周杰倫與御用化妝師杜國璋（杜哥）、魔術師陳冠霖，以及曾登上《全美一叮》的魔術師蔡威澤，加上台灣男歌手蕭敬騰，一同游走巴黎，節目中的花都人頭湧湧，對比刻下疫情，多個旅遊景點暫時關閉，人人都要遵守社交距離保持兩米，到處顯得冷清，不無感慨。

與嘉賓互相鬥嘴

周杰倫在節目中親自駕車，途經巴黎名勝，不時諧星上身，重演《頭文字D》的飄移技術。之後到當地的街頭籃球場打波，還於唐人街當眾表演魔術。周杰倫甚至走進藝術館表演魔術，將一堆破碎的玻璃瞬間重組成花瓶，看得當地遊客目瞪口呆。

《周遊記》有兩大天王鬥波、鬥魔術已夠過癮，最特別是看到他們鬥嘴的場面，拍檔與嘉賓也毫不留情地數落周董，滿足粉絲需求。最搞笑的是，訪問當地市民，表示有看過荷李活片《青蜂俠》，但如今才知那人就是周杰倫，但不知道他識唱歌和魔術。紅遍亞洲的周杰倫，在歐洲人眼中知名度不足的事實，也在節目中盡情公開。

歌曲配城市說故事

《周遊記》除了旅遊外，還穿插周杰倫的經典歌曲，每一集都會用一首歌搭配一個城市來說故事。首集就選擇了《告白氣球》，該曲的MV正是在巴黎取景，歌詞也充滿當地特色。

《周遊記》合共12集，每周推出一集。之後還會有林俊傑、謝霆鋒、時裝設計師山本耀司、世界著名魔術大師Cyril Takayama、《3年A班》男星片寄涼太、組合浪花兄弟的邱凱偉及南拳媽媽成員彈頭等擔任嘉賓。繼巴黎後，他們會去黃金海岸、因斯布魯克、東京、維也納、台北、新加坡及深圳等地。