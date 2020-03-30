露雲娜曾被誤會與張國榮拍拖

【明報專訊】今年4月1日是張國榮（哥哥）逝世17周年，今年因新冠肺炎疫情嚴峻，公開悼念活動取消，但「哥迷」及朋友以不同方式懷念他。露雲娜昔日與哥哥有不少合作機會，她與哥哥的超級粉絲、參加過模仿張國榮大賽的歐信希對談，一起細訴對哥哥的思念。

哥哥愛吃鹹蛋

歐信希羡慕露雲娜曾與哥哥合作，露雲娜透露當年與哥哥在片場度過不少歲月，還爆哥哥很喜歡食鹹蛋，每次大家食飯盒，哥哥會望實她盒中的半隻鹹蛋，她就自動奉上。

由於哥哥經常與她攬頭攬頸，曾被工作人員誤會兩人拍拖。露雲娜表示：「Leslie（張國榮）好喜歡和女性朋友講心事，我和他同期出道又常合作，是傾訴對象，後來我還變了他的『牌友』，在片場收工就去他的家打牌，由朝見到晚都不會厭。他很懂得關心朋友，見我們在片場捱通宵，他就說笑話逗大家開心，有他在就不會有冷場。」

歐信希當年在模仿賽被擔任評判的哥哥形容是自己和賈思樂的混合體，露雲娜覺得歐信希性格似哥哥，都好貪靚又是暖男，好照顧朋友。兩人被問最想跟哥哥說什麼？歐信希說哥哥永遠是他的偶像，地位無人能代替。露雲娜眼紅紅說好掛住哥哥，更向天上的哥哥送上飛吻。

娛樂組

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